Praha - Ve východní polovině ČR se k silnému větru dnes a v noci na pondělí přidají mrznoucí srážky, které mohou na silnicích tvořit ledovku. Silný vítr, na který upozorňovali meteorologové v sobotu, bude na severu a severovýchodě Moravy dnes odpoledne zesilovat, v nárazech může mít na horách rychlost až 110 kilometrů v hodině. V pondělí ráno zeslábne, odpoledne ale ve východních Čechách, na Českomoravské vrchovině a na Moravě opět zesílí. Na horách může v nárazech dosáhnout až 145 kilometrů v hodině, tedy síly orkánu. V úterý se má vítr utišit. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ).

S velmi silným větrem podle něj mají počítat obyvatelé Olomouckého a Moravskoslezského kraje od dnešních 16:00 do úterního poledne. V úterý od půlnoci do 12:00 má být vítr na Jesenicku a v Moravskoslezského kraji extrémně silný. Od pondělního poledne do úterního poledne platí upozornění před silným větrem i pro Vysočinu a Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský a Zlínský kraj.

Nízké nebezpečí ledovky hrozí od dnešních 18:00 do pondělních 06:00 na Vysočině a v Jihomoravském kraji.

V souvislosti s předpovědí silného větru meteorologové lidem doporučují, aby zajistili okna a dveře a upevnili volně položené předměty. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně, protože větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelným. Návštěvníci hor mají omezit túry, nechodit zejména do hřebenových partií a dodržovat pokyny Horské služby.