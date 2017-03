Praha - Na Moravě a ve Slezsku hrozí od dnešního odpoledne do nedělního brzkého rána silný vítr, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V nižších a středních polohách bude rychlost v nárazech místy dosahovat kolem 70 kilometrů v hodině, na horách kolem 90 km/h a v hřebenových partiích Jeseníků a Beskyd až 125 km/h.

Varování platí od dnešních 15:00 do nedělních 06:00 pro Zlínský,

Olomoucký a Moravskoslezský kraj a pro okresy Břeclav, Hodonín, Vyškov v kraji Jihomoravském. V neděli v ranních hodinách by měl po přechodu studené fronty od západu vítr slábnout.

Meteorologové doporučují lidem, aby při řízení auta jeli maximálně opatrně a na horách omezili túry, zejména by se neměli vydávat do hřebenových partií. Stavebníci by měli zabezpečit stavební jeřáby apod.

Vítr zkomplikoval život v České republice i v minulých dnech a týdnech. V únoru vichřice působila škody v lesích a energetická společnost ČEZ kvůli ní vyhlásila kalamitní stav v 18 okresech.

Ačkoli Čech se aktuální výstraha ČHMÚ netýká, silně fouká například i v Krkonoších. Kabinovou lanovkou z Pece pod Sněžkou na Sněžku se tak turisté dostanou pouze na mezistanici na Růžové hoře. Provoz horního úseku lanovky zastavil právě silný vítr, řekl dnes ČTK pracovník lanovky.