Praha - Na Moravě bude v neděli odpoledne a v noci na pondělí foukat silný vítr, který v Jeseníkách a Beskydech může dosáhnout v nárazech až rychlosti 110 kilometrů v hodině. Vyplývá to z dnešních aktuálních dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle něj v druhé polovině noci na pondělí vítr zeslábne, odpoledne ale opět zesílí a na hřebenech hor může mít v poryvech sílu až 125 kilometrů v hodině. Upozornění na pondělí meteorologové budou později upřesňovat.

Jejich současná informace ohledně silného větru se týká moravských krajů od nedělních 16:00 do pondělních 02:00, v případě Olomouckého a Moravskoslezského kraje do pondělních 06:00. V nižších polohách Olomouckého a Moravskoslezského kraje by lidé ve zmíněném časové období měli počítat s nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodinách, nad 600 metrů nad mořem by vítr už měl mít sílu kolem 90 kilometrů v hodině a v Jeseníkách a Beskydech kolem 110 kilometrů.

Meteorologové proto lidem doporučují, aby zajistili okna a dveře a upevnili volně položené předměty. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně, protože větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelným. Návštěvníci hor mají omezit túry, nechodit zejména do hřebenových partií a dodržovat pokyny Horské služby.