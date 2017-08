Budapešť - V pondělí startuje mistrovství světa judistů v Budapešti, kde se představí i šest českých reprezentantů. Chybět však bude nejlepší český sportovec loňského roku a olympijský vítěz Lukáš Krpálek, kterému start překazilo zranění kotníku.

Sedmadvacetiletý Krpálek měl patřit k hlavním favoritům váhové kategorie nad 100 kilogramů, v níž je aktuálně trojkou ve světovém žebříčku. Jenže na závěrečném soustředění si přetrhl vazy v kotníku a i přes snahu se nestihl dát dohromady, aby mohl v Budapešti startovat.

"Doufal jsem, že by to mohlo být dobré. Kdyby se to konalo o týden později, tak by se to s velkým riskem možná dalo, ale tato zranění se normálně léčí šest až osm týdnů," řekl Krpálek, který si zranění přivodil 18 dní před plánovaným startem.

Hlavní hvězdou české výpravy tak bude trojnásobný olympionik a bronzový medailista z mistrovství Evropy 2009 Jaromír Ježek, který se v Budapešti bude ve třiceti letech loučit s kariérou. Při posledním startu by rád uspěl a získal medaili, která mu chybí.

"Už mám medaili skoro ze všeho, jen z olympiády a mistrovství světa mi chybí, tak by nebylo špatné to teď napravit. Bude to má derniéra a samozřejmě bych to chtěl završit hezkým výsledkem, který by mě pohladil po judistické duši. Chci odcházet spokojený," prohlásil Ježek, který se poté stane asistentem reprezentačního trenéra Petra Laciny.

Ježek, který v této sezoně získal dva bronzy na Kontinentálních pohárech v Katovicích a Minsku, se představí ve středu ve váze do 73 kilogramů stejně jako Jakub Ječmínek. Už v pondělí se v kategorii do 60 kilogramů představí David Pulkrábek a zkušený Pavel Petřikov, který se pokusí navázat na čtyři sedmá místa z MS a ME, která během kariéry posbíral.

Ve čtvrtek půjde do boje ve váze do 81 kilogramů Ivan Petr, který nedávno na univerziádě došel do semifinále, ale nakonec medaili nevybojoval.

V pátek ve váze do 90 kilogramů čeká premiéra na mistrovství světa Davida Klammerta. Mistr Evropy do 23 let z roku 2015 chtěl potvrdit dobrou formu, když stejně jako ježek bral medaile na Kontinentálních pohárech v Katovicích a Minsku, jenže ho limituje zranění žeber. "Omezuje ho to do rotací a je z toho rozhozený psychicky. Uvidíme, jak se s tím popere," řekl Lacina.

Reprezentační kouč by při absenci Krpálka byl spokojený s tím, kdyby některý z reprezentantů prošel alespoň do čtvrtfinále. "S každým umístěním do sedmého místa bych byl určitě spokojený," řekl Lacina. Takové umístění však ze současných reprezentantů vybojoval na MS jen Petřikov v roce 2009.

V Budapešti se představí také dva judisté, kteří vyhráli poslední mistrovství světa i olympijské hry. Mezi muži je to v nejtěžší váhové kategorii Francouz Teddy Riner, kterého čeká první start od Ria. Kvůli dlouhé pauze spadl ve světovém žebříčku až na 14. příčku, přestože neprohrál již sedm let a 98 zápasů. V sobotu bude útočit už na devátý titul mistra světa. Mezi ženami se na dvě velká zlata pokusí navázat Slovinka Tina Trstenjaková ve váze do 63 kilogramů.