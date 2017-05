Praha - Festival Mezi ploty, který se v areálu pražské Psychiatrické nemocnice Bohnice uskuteční 27. a 28. května, rozšířil hlavní hudební program o skupiny No Name, Skyline a Mydy Rabycad. Pořadatelé akce slavící 25 let existence již před časem oznámili, že jubilejního ročníku se mimo jiné zúčastní Richard Müller, Xindl X, Tomáš Klus, Lenka Dusilová, Aneta Langerová, Monika Načeva, Jan Potměšil, divadlo Sklep, Divadlo v Dlouhé, protagonisté pořadu Na stojáka a desítky dalších. Na 14 scénách vystoupí přibližně 120 účinkujících. ČTK o tom za pořadatele informovala Michaela Jurenová.

"Na hlavní hudební scénu Central Park dále dorazí rappeři PSH, kytarový mág Michal Pavlíček s Monikou Načevou, Sto zvířat, Fast Food Orchestra, Kurtizány z 25. Avenue nebo Mňága a Žďorp," uvedla Jurenová.

Návštěvníci se letos mohou opět těšit na Alternativní zónu, kde pro milovníky nezávislé muziky zahrají například slovenská zpěvačka Katarzia, brněnská alternativní formace Květy, kapely U-Prag, Timudej, Precedens a Sunflower Caravan. Vystoupí i Jiří Burian v roli Kapitána Dema nebo jazzová matadorka Jana Koubková.

Skyline a Mydy Rabycad vystoupí na Street Art Zone, která nabídne směs moderní muziky a program s lifestylovými prvky. Zahrají zde také Cocotte Minute, Pio Squad, Krucipüsk, Circus Brothers, Artmosphere, Loco Loco, Prague Conspiracy, The Complication i beatboxer En.dru.

V hudební části pobaví všechny generace například Pískomil se vrací, Děda Mládek Illegal Band, Dáda Patrasová, Škola písničkou, Čiperkové, TV MiniUni, Divadlo v Dlouhé s písničkami z představení S úsměvy idiotů a taky Sto zvířat, kteří se tentokrát představí s programem pro děti.

Jak hudbě, tak divadlu bude zasvěcena Scéna otevřeného umění, která nabídne prostor pro amatérské a začínající umělce.

Vstupenky na festival jsou do 26. května k mání v předprodeji Ticketstream za 290 korun (jednodenní) a 490 korun (na celý víkend). Děti do šesti let mají vstup zdarma, stejně jako držitelé průkazů ZTT/ZTP P. Seznam účinkujících a další informace jsou na www.meziploty.cz.