Melbourne - Německý pilot Sebastian Vettel z Ferrari uznal, že k vítězství v úvodním závodě nové sezony formule 1 Velké ceně Austrálie mu pomohl velký kus štěstí. Vozy italské stáje totiž podle něj zatím za konkurenčním Mercedesem výrazně zaostávají.

Vettel dnes v Melbourne sice porazil obhájce titulu Lewise Hamiltona o pět sekund, ale britský pilot byl v kvalifikaci i po většinu závodu rychlejší. Souboj čtyřnásobných mistrů světa tak rozhodla pro jezdce Ferrari pohotová zastávka v boxech při virtuálním safety caru, po které udržel vedení.

"Když se podíváte na odstupy ze všech jízd tady, tak pro Mercedes zatím nejsme opravdová konkurence," řekl Vettel, který díky dobře zvolené strategii vyhrál v Austrálii i před rokem. "Ale tehdy jsme měli rychlost na to, abychom s Mercedesem drželi krok a dostali Lewise pod tlak. Dneska jsme měli docela štěstí," přidal.

Vettel totiž v jednu chvíli na Hamiltona ztrácel až osm sekund. Do čela šel při zastávkách v boxech a po dobře načasovaném vlastním pit stopu první místo udržel a nakonec vyhrál s velkým náskokem, protože soupeř už šetřil vůz na další závod, který je na programu za dva týdny v Bahrajnu.

"Dnes nám rychlost stačila aspoň na to, abychom udrželi vedení a nedovolili mu zaútočit," řekl Vettel, který však očekává zlepšení, protože zatím se s novým monopostem ještě dokonale nesžil. "Zatím je to trochu trápení. Chci, aby když šlápnu na brzdy, vůz okamžitě reagoval, ale zatím to není ono. Ale myslím, že auto má obrovský potenciál," dodal.