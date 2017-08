Londýn - Světový rekordman Jan Železný věří, že jeho svěřenci Jakub Vadlejch a Petr Frydrych mohou v sobotním finále oštěpařů na mistrovství světa v Londýně předvést kvalitní výkony. Odhaduje, že na medaili bude potřeba 88 metrů, což je v silách prakticky všech oštěpařů ve finálové třináctce.

V kvalifikaci třináct závodníků přehodilo limit 83 metrů. Češi měli padesátiprocentní úspěšnost - Vadlejch s Frydrychem postoupili, Vítězslav Veselý a Jaroslav Jílek vypadli. "Asi to tak odpovídalo," poznamenal Železný, který trénuje kompletní oštěpařskou čtveřici.

Mistr světa z roku 2013 Veselý výkonem 75,50 metru završil nepovedenou sezonu. Jílek ho hodem na hranici 81 metrů nezklamal. "Výkon je velice dobrý, byl poprvé na MS. Pět dní před odletem měl problémy s achilovkou," řekl na Jílkovu adresu.

Vadlejch je celou sezonu stabilní a Železný věří, že to minimálně potvrdí i v sobotu. Také díky tomu, že aktuálně nejlepší český oštěpař posílil psychiku. "A pak je to všechno o jednom dni, o jednom závodu. A ten je tady. Věřím tomu, že se chytí na začátku. Formu má, sám mi to říká," uvedl Železný.

Frydrych si znovu začal věřit, když na poslední chvíli splnil nominační limit do Londýna a v kvalifikaci předvedl nejdelší hod od roku 2010. "Petr se po sedmi letech zase chytil a s tímhle by tam měl jít, že je na tom dobře. Může pořád předvést velký výkon. Hodit i dál. Nebo míň, to se uvidí," poznamenal Železný.

Jak daleko bude potřeba hodit na stupně vítězů, je pro Železného obtížné odhadovat. "Pole je vyrovnaný. Tři lidi hážou extrémně a pak další, ale neznamená to, že když hodíte v kvalifikaci strašně daleko, máte to jisté na finále. Bude potřeba takových 88 metrů, aby člověk mohl pomýšlet na medaili," přemítal Železný.

Vzhledem k letošním výkonům německých oštěpařů Johannese Vettera a Thomase Röhlera může být v ohrožení i jeho rekord šampionátu 92,80 metru. "Ale tak ten může padnout z tý šířky. Ale to je jeden rekord šampionátu. To zas tak nějak moc nemrzí," poznamenal Železný.

Vetter s Röhlerem jsou letos od zbytku startovního pole odskočení. "Oba dva jsou kluci, co to v sobě mají. A tím, že jsou závodníci ze stejné země, se strašně tlačí dopředu. Nikdo nechce být dvojka, kór když má hozeno 90 metrů. To je posouvá. Tady to bude hodně o psychice, mentální formě," řekl Železný.

Německá výprava věří, že její reprezentanti získají v oštěpu všechny tři medaile. To se podle Železného nestane. Byl by rád, kdyby se do popředí kromě jeho svěřenců prosadil také jeho někdejší finský souputník Tero Pitkämäki, který má letos znovu výbornou formu. Při první lize ME družstev hodil 88,27 metru.

"Kdybych si měl vybrat medaile, tak by měli být nahoře mí kluci a za nimi třetí Tero. Mám ho rád, ještě jsem s ním závodil, když byl mladý začínající oštěpař. Pak jsme spolu něco dělali," dodal Železný.