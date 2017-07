Darfo Boario Terme (Itálie) - Sedmnáct českých závodníků se představí na mistrovství Evropy cross country horských kol, které od čtvrtka do neděle proběhne v Darfo Boario Terme. Na severu Itálie nebude držitel olympijského zlata a stříbra Jaroslav Kulhavý, tým vedený trenérem Viktorem Zapletalem přesto pomýšlí na čelní umístění. Boje o medaile otevře závod štafet, poprvé na šampionátu pětičlenných.

Do Lombardie bylo ME přesunuto z Istanbulu kvůli neuspokojivé politické situaci. Kvůli obavám o bezpečnost šampionát hned několik reprezentačních výběrů v čele s Němci, Švýcary a Rakušany plánovalo vynechat. Účast zvažoval i český tým. Změna dějiště sice podobné obavy rozptýlila, přesto ve výpravě schází hlavní hvězda Kulhavý.

Dvaatřicetiletý olympijský šampion z Londýna sice ještě před nedělním republikovým šampionátem, na němž získal již šestý domácí titul, účast zvažoval, nakonec ji ale zamítl. Chce se soustředit na zbývající závody Světového poháru a vrchol sezony v podobě zářijového mistrovství světa v australském Cairns. Nechybí naopak jiný zkušený reprezentant Jan Škarnitzl, bronzový medailista z ME 2014 v německém Sankt Wendelu.

"Věříme, že Honza by měl dojet v první desítce. Stejné umístění vyhlížíme také v závodě žen do 23 let a mohl by na něj dosáhnout i vynikající David Zadák mezi juniory. Jakákoliv medaile by pak byla skvělým bonusem," uvedl k ambicím svých svěřenců Zapletal.

Věří také, že na medaili by mohla útočit i česká štafeta, která byla loni čtvrtá. Pojede se nově v pětičlenné variantě, při níž k základnímu kvartetu (žena a muž z kategorie elite, muž do 23 let a junior) přibyla závodnice z ženské kategorie do 23 let. V českých barvách pojedou Škarnitzl, Matěj Průdek, Zadák, Jitka Škarnitzlová a Adéla Šafářová. "Těším se na to. A myslím, že by nám to mohlo sedět," věří Zapletal.

Loni ve švédské Huskvarně vyjel jediný cenný kov Ondřej Cink, který byl třetí v elitní mužské kategorii. Po sezoně ale přestoupil mezi silniční profesionály a před pár dny se představil na slavné Tour de France.

Nominace ČR:

Cross country:

Muži - elite: Jakub Kavalír, Jan Nesvadba, Dominik Prudek, Jan Škarnitzl.

Muži do 23 let: Matěj Průdek, Jan Vastl.

Junioři: Samuel Jirouš, Jakub Schierl, David Zadák.

Ženy - elite: Jitka Škarnitzlová, Karla Štěpánová.

Ženy do 23 let: Jana Czeczinkarová, Barbora Průdková, Adéla Šafářová.

Juniorky: Lucie Krupová, Jana Tesařová, Tereza Vaníčková.

Sprint (eliminator):

Muži: Jakub Kavalír, Jan Nesvadba, Dominik Prudek.

Ženy: Barbora Průdková.

Program:

Čtvrtek 27. července - cross country:

17:00 štafeta.

Pátek 28. července - sprint (eliminator):

17:00 kvalifikace,

18:30 finále.

Sobota 29. července - cross country:

9:30 juniorky,

12:00 junioři,

15:00 ženy do 23 let.

Neděle 30. července - cross country:

9:30 muži do 23 let,

12:00 ženy elite,

15:00 muži elite.