Praha - Matějská pouť na pražském Výstavišti dopoledne přivítala první návštěvníky. Lidé se mohou bavit na některé ze 115 atrakcí. Vedle kolotočů, lochnesky, střelnice nebo horské dráhy nechybí ani moderní zařízení včetně českého katapultu. Lidé si mohou rovněž koupit občerstvení. U Křižíkovy fontány je pro ně v 18:00 připraven ohňostroj.

První atrakce jako autodrom či labutě najdou návštěvníci hned za branou v horní části vedle sportovní haly. Většina zařízení, včetně těch adrenalinových, je ve spodní části areálu mezi Pyramidou a Maroldovým panoramatem a v okolí Křižíkovy fontány.

Dětem do deseti let jsou určeny tři desítky atrakcí, například autíčka, řetízkové, hydraulické i podlahové kolotoče, nafukovací skákadla či vláčky. Pro dospělé je zase připravena extrémní sedmdesátimetrová houpačka. Po skončení pouti bude dvacítka atrakcí v provozu po zbytek sezony.

Za atrakce lidé zaplatí od několika desetikorun až po více než stokorunu. Řetízkový kolotoč vyjde na 40 korun, padesátikorunu zaplatí lidé za labutě a na autodromu 50 nebo 60 korun za tříminutovou jízdu. Obří kolotoč, který vyveze účastníky do výšky několika desítek metrů, vyjde na 100 korun a atrakce zvaná Booster Max pak na 120 korun.

Na pouti jsou kromě tradičních stánků s perníkovými srdci nebo gumovými hady také stánky s občerstvením nabízející párky v rohlíku, langoše a hamburgery.

Matějská pouť je otevřena od úterý do pátku od 13:00 do 21:00 a o víkendech a svátcích, stejně jako v období školních prázdnin, od 10:00 do 22:00. Den pro zdravotně postižené děti se uskuteční 20. března a na veškeré atrakce budou mít děti mezi 11:00 a 15:00 vstup zdarma.

Kořeny tradiční pražské akce sahají až do 16. století. První záznam o konání pouti ke kostelu sv. Matěje je z roku 1595.