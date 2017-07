V areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku začal 13. července mezinárodní hudební festival Masters of Rock.

Vizovice (Zlínsko) - Policie musela na letošním 15. ročníku metalového festivalu Masters of Rock ve Vizovicích zasahovat hned první den. Řešila krádeže ve stanech, vloupání do kiosku, ale také střelbu. Dnes nad ránem při hádce fanoušků vytáhl cizinec zbraň, s níž ohrožoval ostatní návštěvníky. Před hlavním vchodem do areálu festivalu došlo i k výstřelu, nikdo ale nebyl zraněn, sdělila dnes ČTK zlínská policejní mluvčí Lucie Javoříková.

"Střílející muž skončil v rukou policistů a následně v policejní cele k vystřízlivění. Případ nyní šetří kriminalisté," uvedla mluvčí.

První návštěvníci festivalu se také stali terčem neznámého zloděje, který ve čtvrtek ráno vnikl do desítky stanů ve stanovém městečku Razov a spícím fanouškům sebral mobilní telefony a peněženky s doklady a penězi. Celková škoda se dosud podle policie vyšplhala na bezmála 80.000 Kč.

"Opětovně doporučujeme, aby lidé cenné věci nenechávali volně odložené ve stanech. Mobily, fotoaparáty, peníze či doklady je lepší mít přes noc schované u sebe ve spacích pytlích, neboť zloději vykrádají i stany, ve kterých jejich majitelé spí. Během dne je lepší mít je všechny u sebe," řekla Javoříková.

Policisté se zabývají i vloupáním do garáže na Zlínské ulici, která majiteli slouží jako prodejní kiosek. Neznámý zloděj z něj odcizil 24 kartonů cigaret různých značek v hodnotě přesahující 20.000 Kč. Za krádež mu v případě prokázání viny hrozí až dva roky ve vězení.

Ve čtvrtek v noci se jeden z fanoušků pokusil ve Vizovicích zadním vchodem vloupat do rodinného domu. Majitele objektu ale vzbudili štěkající psi a ten proto zavolal na tísňovou linku. "O chvíli později byl muž zadržen a skončil na policejní služebně," uvedla Javoříková.

Od začátku festivalu řešili policisté již více než 80 přestupků v dopravě. Týkaly se především špatného parkování, kdy řidiči odstavují auta na místech, kde je to zakázané.

Na Masters poprvé zahraje německá metalová legenda Running Wild

Ve Vizovicích druhým dnem pokračuje metalový festival Masters of Rock. Hlavní hvězdou dnešního nabitého programu bude německá powermetalová kapela Running Wild. V tuzemsku zahrála skupina vedená frontmanem Rolfem Kasparkem naposledy před 25 lety. Ve Vizovicích ji od 22:50 čeká vystoupení před vyprodaným areálem.

"Především v 80. letech budila kapela Running Wild mezi fanoušky podobnou pozornost jako třeba legendární Iron Maiden. Živě skupina koncertuje jen zřídka, půjde tedy o její vůbec první festivalové vystoupení u nás," řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Fanoušci se dnes mohou těšit také na koncert domácích kapel Harlej a Dymytry. Výjimečnou podívanou slibuje projekt Bohemian Metal Rhapsody, při kterém se za mikrofon postaví Lucie Bílá, Jan Toužimský nebo Kamil Střihavka. O jejich doprovod se postará rocková kapela, violoncellové kvarteto a dětský pěvecký sbor.

Metaloví příznivci se pak dočkají koncertu skupin Visions of Atlantis, Epica nebo portugalských Moonspell v čele s charismatickým zpěvákem Fernandem Ribeirem. Po několika letech hlásí návrat na Masters of Rock i velmi populární brazilská kapela Sepultura.