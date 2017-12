Praha - Silnice v Královéhradeckém a Libereckém kraji a na Šumavě jsou s opatrností sjízdné. Platí varování meteorologů před tvorbou ledovky. Tu zatím nezaznamenali cestáři ve středních Čechách, kde jízdu místy ztěžuje mrholení. Solené silnice na Vysočině jsou mokré, vedlejší trasy pokrývá zledovatělý sníh. Výstraha před ledovkou platí na Vysočině a ve Zlínském kraji.

Jihočeský kraj



Na šumavských silnicích se dnes může tvořit ledovka. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na silnicích II. a III. tříd je místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem. ČTK to dnes řekli dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel a Jaroslav Hintermüller z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Silničáři v noci vyjeli ve většině okresů. "Teploty nakonec nebyly tak nízké, jak se předpokládalo, ale chemicky jsme to radši preventivně ošetřili. Teď nám začíná sněžit, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, hlavní tahy rozsolené, na silnicích II. a III. třídy může být ujetá vrstva sněhu, která je ošetřená posypem," řekl Hausel.

Přes noc bylo od nuly do minus tří stupňů, v horských údolích až minus šest stupňů. "Jen na horách jsou srážky ve formě mrznoucích, zvlášť na Šumavě, kde je pod nulou a prší, je nebezpečná ledovka," varoval Hintermüller.

Podle předpovědi bude oblačno až zataženo, se sněžením, které bude od západu přecházet v déšť, zpočátku místy i v mrznoucí. Ledovka se může tvořit zejména na Šumavě. Nejvyšší teploty budou od jednoho do čtyř stupňů.

Královéhradecký a Ústecký kraj

Silnice v kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, místy se tvořila námraza. V Orlických horách a Krkonoších na silnicích druhých a třetích tříd ležela ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Některé úseky byly zledovatělé. Vyplynulo to z hlášení Ředitelství silnic a dálnic. V Ústeckém kraji jsou silnice sjízdné bez omezení. Jízdu ztěžuje pouze mrholení a v Krušných horách leží na komunikacích rozbředlý sníh.

Teploty se dnes ráno v hradeckém kraji nejčastěji pohybovaly mezi minus šesti stupni Celsia a nulou. Srážky v noci na dnešek byly většinou sněhové, které v níže položených polohách přecházely ve smíšené či déšť, jež na promrzlém povrchu namrzal.

Meteorologové dnes očekávají od severozápadu přechod frontálního systému, který se bude projevovat občasným sněžením přecházejícím v déšť či mrholení. I nadále platí riziko tvorby ledovky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty by se měly v kraji pohybovat mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem jednoho stupně Celsia. Vítr se očekává mírný.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Prší a místy se tvoří ledovka. Problémy jsou hlavně na silnicích III. tříd udržovaných posypem, na kterých je sníh, řekl dnes ČTK krajský dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil. Jablonec doporučuje chodcům, aby nevycházeli. Od rána se stalo několik dopravních nehod, zatím se obešly bez zranění, vyplývá z informací na webu policie.

Teploty byly ráno kolem nuly, místy byla mlha, mrholilo či slabě sněžilo. Většina vozovek v kraji je mokrá, na silnicích III. tříd v západní části Krkonoš je zledovatělá vrstva krytá posypem. V Jizerských horách a vyšších polohách Českolipska je ujetá vrstva sněhu s drtí či pískem. Právě na těchto silnicích to může podle Pospíšila nejvíce klouzat.

"Jak na nich leží sníh, tak jsou vozovky promrzlé a tvoří se na tom ledovatka," dodal.

Problémy mohou mít i chodci, prší či mrholí také v Liberci či sousedním Jablonci nad Nisou. Radnice v Jablonci chodcům doporučuje, aby raději nevycházeli. "Byť jsou v terénu jak všechny posypové vozy a party ručařů - ručních pracovníků, bojovat s ledovkou se dá velmi obtížně. Dokud budou trvat srážky a teplota se nezvýší, je šance na zlepšení stavu minimální," uvedla mluvčí radnice Markéta Hozová. "Dle předpovědi počasí se dá ledovka v ulicích města očekávat ještě v následujících dvou dnech," dodala.

Také podle Pospíšila zlepšení nastane, až srážky ustanou nebo se ještě více oteplí. Podle předpovědi by přes den mělo být převážně zataženo s deštěm. K večeru by srážky měly postupně ustávat. Nad nulu se přes den dostanou teploty i na horách, denní maxima v kraji budou mezi jedním a pěti stupni Celsia.

Moravskoslezský kraj

Silnice nižších tříd především v horských oblastech Moravskoslezského kraje jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, může na nich ležet ujetá vrstva sněhu krytá posypem. V některých úsecích ve vyšších polohách pak může být sníh zledovatělý nebo mohou komunikace namrzat. Vyplývá to z informací zveřejněných silničáři.

Podle meteorologů by dnes v regionu mělo být zataženo a očekávat lze sněžení, které bude postupně v polohách pod 800 metrů přecházet v déšť se sněhem nebo déšť, místy i mrznoucí s tvorbou ledovky. Nejvyšší denní teploty budou okolo tří stupňů Celsia, na horách mohou klesnout až na minus čtyři.

Olomoucký kraj

Na Šumpersku mohou dnes ráno namrzat vozovky. Podle správců cest tam padá déšť se sněhem, opatrnost je tedy na místě. Ve vyšších polohách na severu Olomouckého kraje leží ujetá, místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. V ostatních částech kraje by měla být sjízdnost vozovek bez omezení, cestáři se sypači ošetřovali cesty ve vyšších polohách Šternberska a Prostějovska, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Opatrnost je na místě především v oblasti horských okresů Šumperska a Jesenicka. Na Jesenicku musejí řidiči počítat s tím, že na inertních úsecích leží sněhová vrstva krytá posypem, týká se to především okolí Rejvízu, Petrových bud či Travné. Silnice prvních tříd by měly být sjízdné bez omezení. Na Šumpersku je nutná opatrnost na hlavních tazích, kde hrozí kvůli padajícímu dešti se sněhem možnost namrzání vozovek, silnice by měly být jinak sjízdné. Na inertních úsecích se drží sněhová, místy zledovatělá vrstva krytá posypem.

V ostatních částech kraje by měla být sjízdnost bez problémů. Ke zvýšené opatrnosti nabádají správci cest ve vyšších polohách Šternberska, ale i v oblasti Litovelska, kde jsou silnice po chemickém ošetření, vyplývá to z informací ŘSD.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech v kraji zůstávají na menších silnicích zbytky sněhu. Většinou je rozbředlý, místy i uježděný. Informují o tom správci státních i krajských komunikací.

Sníh na vozovkách zůstává v okolí Žamberka nebo Ústí nad Orlicí. V okolí Lanškrouna musí řidiči na vedlejších silnicích počítat s ujetou sněhovou vrstvou. Lokálně se také může vyskytovat námraza a náledí.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na Hlinecku a Litomyšlsku sněžilo, na Vysokomýtsku a Žamberecku se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus jedním stupněm Celsia.

Středočeský kraj

Jízdu v kraji dnes ráno místy ztěžuje mrholení, řidiče mohou překvapit také dešťové či sněhové přeháňky. Ledovku, před níž varovali meteorologové, cestáři zatím nezaznamenali, řekl ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Motoristé by podle něj měli být přesto opatrní.

Podle středečního varování meteorologů má ledovka nejdříve zasáhnout Čechy a ráno a dopoledne se mají mrznoucí déšť nebo mrholení spojené s ledovkou přesunout na Moravu.

"Ledovku jsme zatím nezaznamenali, ale ve vyšších polohách a hlavně v jižní části Středočeského kraje padal déšť se sněhem a místy zůstával na silnicích," uvedl dispečer před 06:30. "Bylo to upraveno chemickým posypem, všechno je sjízdné se zvýšenou opatrností," dodal.

Kraj Vysočina

Solené silnice na Vysočině byly dnes ráno mokré, vozovky nižších tříd pokrývala vrstva zledovatělého sněhu posypaná drtí. Místy drobně sněžilo. Do 13:00 platí výstraha meteorologů upozorňující na možnost mrznoucího deště s tvorbou ledovky. Silničáři zatím problémy nezaznamenali, motoristé by ale měli jezdit s opatrností. ČTK to řekl Roman Hubený z dispečinku Krajské správy a údržby.

Silničáři v noci jezdili s 20 sypači. "Měli jsme obavy z ledovky, ale zatím spíš maličko chumelí," řekl Hubený před 07:00.

Na Vysočině bude přes den zataženo se sněžením, které bude postupně přecházet v déšť se sněhem nebo mrznoucí déšť. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia.

Zlínský kraj

Silnice v kraji mohou dnes ráno místy namrzat. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR se námraza a náledí mohou lokálně tvořit zejména na Vsetínsku. Cesty jsou tam proto sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice v dalších částech regionu jsou většinou holé a suché, na Zlínsku místy vlhké. Až do 17:00 platí v kraji výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před ledovkou.

V kraji je oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia. Přes den by podle předpovědi mělo být zataženo, od severozápadu postupně se sněžením, které bude večer přecházet v déšť se sněhem s možností namrzání. Odpolední maxima dosáhnou podle meteorologů dvou stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.