Ilustrační foto - Pražská Technická správa komunikací požádala magistrát o prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci Libeňského mostu do konce roku 2017. Zatím totiž není znám vítěz soutěže, který opravu za zhruba dvě miliardy zajistí. Libeňský most (na snímku z 29. prosince) je v havarijním stavu a je na něm omezen provoz. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Na Libeňském mostě v Praze v pondělí večer začaly zatěžovací zkoušky před plánovanou rekonstrukcí. Potrvají do soboty vždy od 20:00 do 04:30, most je proto uzavřen pro dopravu. Odborníci budou měřit deformace během přejezdů dvou vozidel, každého o váze 40 tun. Stavbu budou přejíždět rychlostí nejvýše pět kilometrů v hodině.

"Testy nám mají říct, co most unese a jak se chová. Testy jsou netypické, jsou větší, než když proti sobě jedou dvě tramvaje. Začíná se nám rýsovat možnost jak most opravit, jaká metoda bude nejlepší," řekl novinářům náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

Most by měl unést až 190 tun. Testy mají za úkol zjistit stav mostu a zhodnotit možnosti jeho rekonstrukce. Sledují se mimo jiné deformace oblouků či teploty vně mostu. Po 16. červenci provedou odborníci také kopané sondy a odeberou vzorky betonu.

Pražské zastupitelstvo loni schválilo rekonstrukci, termín jejího zahájení není znám. Město čeká na verdikt ministerstva kultury, které jedná o prohlášení mostu památkou. Z nedávného výzkumu Libeňského mostu vyplynulo, že betonové pilíře jsou poničeny korozí a mechanické vlastnosti betonu jsou nestálé, uvedl Kloknerův ústav ČVUT, který průzkum provádí.

Most z roku 1928 je delší dobu v havarijním stavu. "Velmi podrobně se zabýváme částmi v podzákladí, které ukázaly například to, že beton je napaden poměrně intenzivní síranovou korozí. Součástí našich prací je i to, že zkoušíme a připravujeme sanační metody," uvedl dnes ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko.

Od roku 1928, kdy byl Libeňský most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory mostu, který spojuje Holešovice a Libeň, jsou významný architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.