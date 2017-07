Brno - Besedy o českém jazyce, literatuře a kultuře, lexikálně-stylistická cvičení, ale i exkurze či hodiny tance čekají na cizince, kteří přijeli do Brna na jubilejní 50. Letní školu slovanských studií. Celkem 139 studentům z téměř 40 zemí světa nabídne čtyři týdny intenzivní výuky kombinované s volnočasovými aktivitami. Akci, která ode dneška potrvá do 12. srpna, pořádá Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

"Důvody, proč se cizinci jezdí učit česky nebo i studují v českých programech, jsou různé. Někteří studují bohemistiku na zahraničních univerzitách, a to hlavně kvůli české literatuře, která je ve světě velice známá, ať už vezmu Karla Čapka, Milana Kunderu nebo Bohumila Hrabala. Dalším důvodem je česká hudba, japonští studenti milují Antonína Dvořáka i Leoše Janáčka. Velikou skupinu tvoří také naši krajané, kteří žijí v zahraničí už několik generací a chtějí, aby jejich děti znaly jazyk země, z níž pocházejí," uvedla ředitelka školy slovanských studií Eva Rusinová. Na školu přijíždějí také lidé, kteří v České republice pracují, třeba právníci, překladatelé nebo tlumočníci Evropské unie.

Větší část studentů se do letní školy podívá pouze jednou, 15 procent účastníků ale přijíždí do Brna opakovaně. Takový je i případ kodaňské profesorky dánštiny Birgitte Schmidtové, která letní školu navštěvuje posedmé. "Jednou jsem slyšela svoji kamarádku Češku hovořit se svojí rodinou. Nic jsem nerozuměla, ale byl to pro mě neuvěřitelný zážitek. Čeština je velmi zajímavý jazyk. Jezdím sem každý rok a snažím se zlepšovat, bohužel mám tu smůlu, že v Dánsku nebydlí mnoho Čechů, a tak nemám příležitost mluvit česky také přes rok," řekla Schmidtová. Ve volném čase překládá do dánštiny české pohádky a nejvíc se těší na procvičování gramatiky.

Studenti jsou rozděleni do deseti kurzů podle stupně pokročilosti, intenzivní výuka je čeká vždy od pondělí do soboty. Po dopolední výuce následuje odpolední program, který zahrnuje například odborné semináře z české literatury, kurzy fonetiky nebo interpretace literárního textu. Na večerní hodiny je připraven filmový klub, hodiny zpěvu či autorské čtení.

Připravený program bude v tomto roce doplněn také exkurzemi do brněnské vily Tugendhat, Moravského krasu, Beskyd, Telče, dalešického pivovaru či vinného sklepa v Bořeticích.

Účastníky letní školy jsou stipendisté ministerstva školství, brněnského Kabinetu češtiny pro cizince a také zájemci, kteří si pobyt hradí sami. Pro samoplátce včetně ubytování, stravování i exkurzí vyjde na 34.000 korun.