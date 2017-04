Praha - Na pražském letišti musel dnes neplánovaně přistát airbus, který letěl z Hannoveru do Vídně. Podle pražských hasičů byl příčinou kouř v zavazadlovém prostoru. Cestující byli evakuováni do terminálu, nikomu se nic nestalo. ČTK to řekla mluvčí letiště Marika Janoušková. Provoz na letišti byl ale kvůli zásahu omezen, tři spoje musely na jiné letiště.

Letadlo společnosti Eurowings přistálo v 18:03. "Byla vyhlášena plná pohotovost. U přistání byly složky integrovaného záchranného systému včetně letištních hasičů. Přistání bylo bez problémů," uvedla mluvčí. Podle ní se nyní bude zjišťovat, co bylo příčinou kouře. Hasiči ale uvedli, že nešlo o požár.

Zásah omezil výrazně provoz na letišti, některá letadla nemohla přistát. Spoj z Madridu nakonec zamířil do Brna, letadlo z Vídně se vrátilo zpět a let z Moskvy musel přistát v Drážďanech. Na přistání nad Prahou stále čeká dalších šest spojů. "Dráhu bychom měli uvolnit každou chvíli," řekla před 19:00 Janoušková. Letadla mají zpoždění i na odletu, týká se to zhruba deseti spojů.