Praha - Na pražském letišti je od dnešního dne v plném provozu nový prostor centrální bezpečnostní kontroly. Kontrolní stanoviště za 200 milionů korun by mělo zvýšit hodinové odbavovací kapacity Terminálu 2 o téměř 40 procent. Vedení Letiště Praha dnes nový bezpečnostní prostor při jeho otevření představilo novinářům. Stanoviště je největším rozvojovým projektem realizovaným na Terminálu 2 od jeho otevření v roce 2006.

Podle předsedy představenstva Letiště Praha Václava Řehoře musí letiště vzhledem k rostoucímu počtu odbavených cestujících průběžně navyšovat své provozní kapacity novými stavebními i technologickými projekty. "Nové pracoviště bezpečnostní kontroly na Terminálu 2 je kombinací těchto dvou přístupů," dodal Řehoř.

Novou bezpečnostní kontrolou budou procházet všichni cestující, kteří poletí do zemí schengenského prostoru, a podle Řehoře by měla odbavit až 2500 cestujících za hodinu a také zároveň zvýšit komfort cestujících díky větším prostorům.

Slavnostního otevření se zúčastnila ministryně financí v demisi Alena Schillerová, která si od nového bezpečnostního stanoviště slibuje vyšší počet odbavených cestujících. Podle ní by to mohlo přinést vyšší zisky letiště, a tím i vyšší dividendy, které stát jako jediný akcionář Letiště Praha vybírá do státního rozpočtu. Ministerstvo financí loni získalo z mateřské společnosti letiště Českého Aeroholdingu dosud největší dividendu. Vedení firmy sice původně navrhlo výplatu 503 milionů korun, stát si nakonec vzal 2,48 miliardy korun po zdanění, tedy téměř pětkrát více. Podle ministerstva nebylo vzhledem k současnému stavu společnosti potřeba, aby peníze zůstávaly na účtu aeroholdingu.

Nové bezpečnostní pracoviště disponuje osmi plně automatizovanými a šesti manuálním rentgenovými tratěmi. Ty by podle Řehoře měly umožnit kontrolu až tří cestujících současně. Součástí je mimo jiné také nový technologický systém pro zavazadla, který má zrychlit a zjednodušit přepravu a kontrolu kufrů.

Řehoř zároveň do budoucna avizoval zavádění dalších technologií do nového kontrolního stanoviště. "Plánujeme například pořízení tzv. body scannerů či případné nahrazení manuálních tratí automatickými, což by v budoucnu mohlo znamenat další navýšení kapacity odbavených cestujících," dodal.

S otevřením nového stanoviště centrální bezpečnostní kontroly na Terminálu 2 zároveň končí provoz dřívějšího pracoviště, které na letišti fungovalo od počátku provozu terminálu. Uvolněný prostor letiště využije pro výstavbu komerční zóny s restauracemi a obchody.

Letiště Václava Havla v posledních letech navyšuje počty odbavených cestujících. Zatímco loni odbavilo rekordních 15,4 milionu lidí, letos letiště očekává číslo ještě o zhruba 1,5 milionu vyšší.