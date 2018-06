Státní plavební správa 8. června 2018 zastavila s okamžitou provoz lodí na Labi pod lávkou v Nymburce (na snímku), která je v havarijním stavu a mohla by se kdykoli zřítit.

Nymburk - Povodí Labe dnes dopoledne rozmístilo v okolí lávky v Nymburce dvě bóje zakazující plavbu. Plují na vodě zhruba 40 metrů od lávky, která je ve špatném stavu a hrozí zřícením. Úřady uzavřely řeku Labe v Nymburce v pátek. Lodě zákaz proplouvání pod lávkou dodržují, řekla ČTK mluvčí nymburské policie Petra Potočná. Nymburk zakázal vstup na lávku už loni v prosinci.

Již v pátek odpoledne umístili pracovníci Povodí Labe před lávkou značky oznamující lodníkům zákaz plavby. Na plavebních komorách před i za lávkou upozorňují komorníci na uzavřený úseky řeky posádky lodí, aby dál nepluly zbytečně.

Policie řešila od okamžiku platnosti zákazu pouze jedno porušení. Pod lávkou proplula rekreační loď hned v pátek odpoledne, tedy krátce poté, co zákaz začal platit. Policisté řešili incident domluvou. Další lodě již zákaz neporušily. "Lodě zákaz dodržují, a to především díky vysoké informovanosti. Všude je to vyznačené, teď jsou tam i bójky. Lodě o zákazu vědí a otáčet se pro ně v tomto úseku je zbytečné, otáčí se proto přímo v komorách" řekla Potočná.

Labe bude pod nymburskou lávkou uzavřeno až do chvíle, než se ji městu podaří zbourat. Podle nymburského místostarosty Jana Rittera (Nymburští demokraté) je demolice otázkou týdnů, podle starosty Pavla Fojtíka (Změna pro Nymburk) zabere plánování demolice až několik měsíců. Na co nejrychlejší odstranění nebezpečné lávky tlačí například i Státní plavební správa. Cena demolice se odhaduje na až sedm milionů korun.

Uzavření Labe bude mít dopad také na zdejší turistický ruch, omezení se dotkne i největší české osobní lodi Florentina. Podle autora nymburské i zřícené trojské lávky v obou případech zkorodovala nosná lana kvůli nekvalitnímu stavebnímu provedení.

Nymburk zakázal vstup na lávku loni v prosinci, lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, která se zřítila do Vltavy. Technici z Kloknerova ústavu nymburskou lávku zkoumali od května a nepotvrdili její úplnou bezpečnost, Nymburk proto minulý týden uzavřel i prostranství na březích pod lávkou.