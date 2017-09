Bejrút - Na arabsko-kurdské milice (SDF) ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur ráno zaútočila letadla. S odvoláním na představitele SDF to uvedla agentura Reuters. Zatím není jasné, čí letadla to byla, zda syrská, nebo ruská. Milice ze vzduchu v boji proti teroristům z organizace Islámský stát (IS) podporují Američané.

Letadla startovala z území, která mají pod kontrolou syrské vládní jednotky. Zaútočila na východním břehu Eufratu. Šest bojovníků SDF utrpělo zranění.

V provincii Dajr az-Zaur útočí proti IS jak milice SDF, tak syrská armáda, kterou podporuje Rusko a skupiny spřízněné s Íránem. Provincie, kterou protíná řeka Eufrat a která sousedí s Irákem, je poslední významnou baštou IS v Sýrii. Region je bohatý na ropu.