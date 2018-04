Hradec Králové - Velká porce štěstí byla v pátém semifinále na straně královéhradeckých hokejistů. V 52. minutě třinecký Ondřej Kovařčík minul nikým neatakován prázdnou branku, v závěrečných vteřinách pak bek Filip Pavlík na poslední chvíli odpálil puk, který mířil za brankovou čáru. I proto mohl Mountfield rozhodnout další bitvu s Oceláři v prodloužení a vynutit si utkání číslo šest.

"Naštěstí jsme to urvali v prodloužení, ale zaplaťpánbůh za to, protože na konci jsme tam měli dvě obrovské kliky. Jednou minuli prázdnou branku, pak to pár vteřin před koncem Filip Pavlík vystřelil pryč z brankové čáry," připomněl zkušený forvard Petr Koukal v rozhovoru s novináři infarktové situace nejen pro domácí diváky.

V závěru základní doby byl při možnosti Jiřího Polanského na střídačce. "Viděl jsem, jak to jede do brány, ale Filip to stihl. Problém byl, že pak hned zase někdo střílel a už tam zase skoro zvedali ruce. Bylo to obrovské štěstí. Stejně jako předtím u našeho sprintera 'Rybky', kdy se tam soupeři postavil puk a netrefil bránu," připomněl Koukal vyjetí Patrika Rybára proti Ondřeji Kovařčíkovi.

Za obrovské úsilí přišla nakonec odměna. "Snažíme se, i když to pořád ještě není ono. Všichni cítíme, že můžeme hrát ještě líp, ale dnes se nám konečně povedlo, že jsme to otočili a taky chvíli v té sérii vedli," podotkl Koukal. "Oni pak vyrovnali v přesilovce po naší obrovské chybě, ale je dobré, že jsme si také jednou pomohli z přesilovky i my."

Velké nervové vypětí opadlo až v čase 65:59 po trefě Radovana Pavlíka. "Je to pořád hokej. Nikdo nikomu neumřel, takže i když to třeba zamrzí, ta hlava to musí přijmout a říct si, co udělal špatně, aby se na to třeba příští rok připravil lépe. Chystáte se na to celý rok, nechcete se vzdát bez boje, ale zároveň to není konec světa," nelámal si hlavu Koukal.

"Jsme samozřejmě rádi, že nám neskončila sezona, ale Třinec pořád vede 3:2 a my se budeme v neděli pokoušet vrátit to zase zpátky sem do Hradce," doplnil pětatřicetiletý mistr světa z roku 2010.

Sérii z 0:3 na postupových 4:3 dosud žádný tým v play off domácí nejvyšší soutěže neotočil. "Bylo by hezké to dokázat. Už jsem byl v sérii, kdy jsme vedli na zápasy 3:0 a soupeř srovnal na 3:3, ale ten sedmý zápas jsme pak zvládli. Chtěl bych to samozřejmě zažít a nikde není psáno, že se to nemůže stát teď, ale furt nás čeká hodně práce. I kdyby se nám povedlo vyhrát v Třinci," zdůraznil Koukal.

Stav 2:3 už si jeho tým zkusil během letošního play off proti Liberci. Shodou okolností ve všech pěti dosavadních utkáních Královéhradečtí s Oceláři inkasovali jako první. Stejně tak tomu bylo v úvodních pěti duelech čtvrtfinálové série. "Už jsme zase na pěti takových zápasech, co jsme prohrávali. V Liberci v šestém utkání jsme ale vedli, tak pojďme nyní zkusit zopakovat to samé i v tomto ohledu," prohlásil odhodlaně Koukal.

Sám prožil návrat do série poté, co odstoupil ze třetího utkání. "V první třetině Třinec dobře bruslil a já nemohl popadnout dech. Ve druhé se mi zadařilo a každé střídání jsem odjel z ledu s nějakým problémem," poznamenal ironicky Koukal s připomenutím krosčeku do zad, zásahem puku do nohy a souboje, po němž měl roztržené obočí. "To byla vážně hezká střídání," dodal.

"Tam jsem toho tedy také moc neodehrál a jen jsem si říkal, že tohle už snad není normální. Až ta třetí třetina byla trochu v tempu. Ale je to play off a není se nač šetřit, i tohle k hokeji patří a je třeba něco překousnout. A vítězství pomáhá tomu, že člověk ty šrámy tolik necítí," uzavřel Koukal.