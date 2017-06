Manchester - V britském Manchesteru, který se stal před dvěma týdny terčem teroristického útoku, se v neděli sešlo přes 50.000 lidí na charitativním koncertě americké zpěvačky Ariany Grandeové. Další tisíce lidí sledovaly koncert v přímém přenosu. Účastníci akce vzpomněli na 22 obětí a desítky zraněných, které si vyžádal sebevražedný atentát po hudebním vystoupení Gradeové minulý měsíc.

Na koncertě, který se konal za přísných bezpečnostních opatření, vystoupila řada hudebníků, včetně rodáka z Manchesteru Liama Gallaghera (dřívějšího lídra kapely Oasis). Soustrast pozůstalým obětí, ale díky statečným obyvatelům města vyjádřili na pódiu také Justin Bieber, Coldplay či Katy Perryová. Mnozí ocenili, že lidé se obřího koncertu zúčastnili jen den po dalším teroristickém útoku v Londýně.

Právě kvůli sobotnímu londýnskému útoku se objevily na sociálních sítích obavy, zda se koncert v Manchesteru uskuteční. Manažer Grandeové a Justina Biebera Scooter Braun obavy na twitteru rozptýlil. "Všichni umělci, kteří mají vystoupit, jsou ve svém úmyslu nezdolní a zúčastní se. Žádáme statečné město Manchester i svět, aby se k nám připojil - nenávist a strach nikdy nezvítězí," napsal Braun pár hodin před koncertem.

Více než tříhodinový koncert, který živě přenášela BBC a byl k vidění i na sociálních sítích, zahájila minuta ticha. Po ní vystoupil britský zpěvák Marcus Mumford, který na kytaru posluchačům zahrál píseň Timshel. "Nejsi v tom ale sám, nejsi v tom ale sám, budeme stát jako bratři a budeme se držet za ruce," zpívali společně s Mumfordem i diváci.

Další z účinkujících Robbie Williams vybral jako poctu obětem píseň Strong. "Manchestře, jsme silní, jsme silní. Stále zpíváme své písně, své písně," notoval za pomoci diváků Williams.

Odvahu obyvatel Manchesteru ocenil i americký rapper Pharrell Williams. "Necítím, ani nevidím tu žádný strach. Jediné, co dnes večer tady cítím, je láska, nezdolnost a pozitivní energie," řekl rapper, než spolu s Miley Cyrusovou zazpíval svůj hit Happy. Sílu lásky zdůraznil také Justin Bieber, který prohlásil, že láska vždycky zvítězí.

O lásce hovořila několikrát za večer i Grandeová, která vystupovala na pódiu oděna do bílého svetru se sloganem One Love Manchester. "Dnes je to vše o lásce," prohlásila se slzami v očích Grandeová před tisíci rovněž dojatých diváků. Zpěvačka, která má fanoušky zejména mezi dětmi, v pátek navštívila některé zraněné v místní nemocnici a přinesla jim slunečnice a medvídky.

Jedním z nejdojemnějších okamžiků celého koncertu, který se podle televize Sky News zřejmě stal jedním z nejsledovanějších v historii, bylo vystoupení dětského sboru z místní parrswoodské střední školy, jehož členové se účastnili i onoho tragického koncertu z 22. května.

Podle reportérky Sky News Katie Spencerové byla v areálu koncertu připravena i pietní místnost pro lidi, které síla davu zaskočila a potřebovali být chvilku o samotě v tichu.

Výtěžek z koncertu de do fondu We Love Manchester na pomoc zraněným a pozůstalým. Podle britského Červeného kříže, který fond spolu s radnicí města spravuje, koncert vydělal do fondu více než 10 milionů liber (asi 300 milionů koru).