Na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech dokončuje sochař Tomáš Bosambo pískovou jezdeckou sochu T. G. Masaryka. Hotová musí být do víkendového zahájení lázeňské sezony. Více než třímetrová socha připomíná 100 let od vzniku Československa. Snímek je z 2. května.

Na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech dokončuje sochař Tomáš Bosambo pískovou jezdeckou sochu T. G. Masaryka. Hotová musí být do víkendového zahájení lázeňské sezony. Více než třímetrová socha připomíná 100 let od vzniku Československa. Snímek je z 2. května. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech dokončuje sochař Tomáš Bosambo pískovou jezdeckou sochu T. G. Masaryka. Hotová musí být do víkendového zahájení lázeňské sezony. Více než třímetrová socha připomíná 100 let od vzniku Československa.

Na vytvarování sochy včetně zhutnění pískového materiálu pracuje sochař od čtvrtka. "Výška je téměř tři a půl metru. Takže je to nadživotní socha. S tím, že jsem kvůli statice písku dole musel přidělat takové křoví, nemohl jsem toho koně podříznout, protože písek by to nevydržel. A je to hutněné přibližně z devíti kubíků písku, takže to má okolo 18 tun," řekl Bosambo.

Problematické bylo i vytvoření hlavy koně. Aby nevisela ve vzduchu, což by pískový materiál asi neunesl, vyřešil to sochař tím, že koně zpodobnil v jakési cirkusové póze s hlavou přitisknutou na hrudi.

Tomáš Bosambo nevytváří pískovou sochu v Karlových Varech poprvé. V minulých letech tvořil sochy například s tématem zakladatele města Karla IV. nebo loni sochu na téma Vary v pohybu. Socha prvního československého prezidenta přijde město na 150.000 korun.

Ačkoli sochař garantuje životnost soch asi na tři měsíce, jeho díla v Karlových Varech v minulých letech vydržela výrazně déle, sedm i osm měsíců. Rychlejší devastaci ale může způsobit intenzivní déšť nebo krupobití, ale také vandalové, kteří si často sami ověřují, z čeho socha je, a dloubají do ní.