České Budějovice - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes dopoledne otevře na jihočeské dálnici D3 nový úsek Borek - Úsilné. Dálnice se tak na Českobudějovicku protáhne o 3,1 kilometru. Stavbaři nový úsek stihli dokončit o dva měsíce dříve než byl původní termín. Práce stály 717,5 milionu korun.

Na úseku je 11 mostů, nejdelší z nich měří 210 metrů. Dnešního otevření se zúčastní i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Do odpoledních hodin bude dnes ještě průjezdná dosavadní trasa na Prahu ve směru Strakonická - Pražská - Nemanická - Borek. Poté se tato spojka na Borku mezi silnicí I/3 a Pražskou ulicí zavře. "Ta se uzavře už navždycky, dálnice by pak neměla smysl. Důvodem je, aby se ulevilo Borku a lidem, kteří tam bydlí a dosud tam měli celý provoz z Prahy. Teď už se bude jezdit jen po nově zprovozněné dálnici, do Českých Budějovic se bude ve směru od Prahy sjíždět přes mimoúrovňovou křižovatku Úsilné a následně po silnici I/34," řekl ČTK mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Ve směru z Budějovic na Prahu, pokud pojedou řidiči Pražskou ulicí na Borek, budou muset nově pokračovat po staré silnici až ke křižovatce u Lhotic nebo přes Chotýčany do Ševětína. "Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení v Českých Budějovicích a počítali se stavebními stroji a pracovníky na ulici Strakonické, Nádražní, Pražské a na okružní křižovatce ulic Okružní a Generála Píky," řekl Studecký.

Další rozestavěný úsek D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec, dlouhý 5,1 kilometru a s náklady 634,7 milionu korun, se řidičům otevře 12. října. Součástí D3 bude také obchvat Českých Budějovic za 12 miliard korun, který má být hotový do roku 2021.