Praha - Na silnicích v Jihočeském kraji je vyhlášen kalamitní stav. Kvůli popadaným stromům a sněhu je uzavřená řada silnic na Prachaticku, Českokrumlovsku a jihu Českobudějovicka, nejezdí ani vlaky a stovkám domácností nejde proud. Sněžení ale ráno komplikovalo dopravu i na Jihlavsku, Žďársku, Šumpersku a Jesenicku. Na severu Moravy a ve Slezsku po nočním dešti stoupají hladiny řek, stav ohrožení platí na Polančici v Ostravě. Výstraha před vydatným deštěm platí v těchto krajích do sobotního poledne.

Jihočeská policie vyhlásila kalamitu brzy nad ránem. Kvůli popadaným stromům musela zcela uzavřít silnici z Českého Krumlova do Černé v Pošumaví, z Prachatic do Vitějovic, z Dolního Dvořiště do Lipna, z Frymburka do Větřní a Černé v Pošumaví. Pro kamiony uzavřela vozovky z Frymburka do Dolního Dvořiště a z Větřní do Světlíka. "Museli jsme zastavit provoz, protože je to neprůjezdné kvůli popadaným stromům a vyšší vrstvě sněhu, která leží na komunikacích," řekl ČTK v půl šesté ráno mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Silničáři poslali do terénu sypače a traktory. Hasiči od půlnoci do sedmé hodiny ranní vyjížděli 120krát, odstraňovali stromy spadlé kvůli těžkému sněhu. Nemají hlášená žádná zranění osob nebo pády stromů na domy.

Stromy spadly i na některé šumavské železniční tratě určené pro osobní přepravu. "Nejezdí se Rybník - Lipno, Vimperk - Bohumilice, Prachatice - Husinec a Volary - Zbytiny," řekl ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař. Podle mluvčího ČD Radka Joklíka by se na nich měl provoz obnovit do 9:00. "Autobusovou dopravu se bohužel nepodařilo zajistit vzhledem k tomu, že jsou nesjízdné silnice," řekl Joklík.

Několik set domácností v jižních Čechách je bez proudu, problémy má energetická společnost E.ON podle mluvčího Vladimíra Váchy na Prachaticku a Českokrumlovsku. Nejhorší situace je v okolí lipenské přehrady. "Odstranění záleží na počasí, pracujeme na tom, ale pokud nepřestane sněžit, tak budou poruchy pokračovat," řekl ČTK Vácha.

Sněžení ztěžuje dopravu také na Vysočině, místy nemohou vyjet kamiony a autobusy. Největší problémy způsobuje sníh na Jihlavsku a na Žďársku, staly se i dopravní nehody. Na vozovkách leží do tří centimetrů sněhu. Husté sněžení komplikuje dopravu také na Šumpersku a Jesenicku. Napadlo tam až deset centimetrů mokrého sněhu, kamiony stojí v kopcích, problémy mají i osobní auta na letních pneumatikách. Sněží i v Královéhradeckém kraji a na mnoha místech Pardubického kraje. Na Svitavsku napadlo za hodinu až pět centimetrů sněhu. I tady komplikují dopravu auta uvízlá v kopcích.

V Moravskoslezském kraji stoupají po nočním vytrvalém dešti hladiny řek. Třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení, platí na Polančici v Ostravě, druhý například na řece Opavě. Na dvou dalších místech, v Držkovicích na Opavsku a Kozlovicích na Frýdecko-Místecku, platí na řece Opavě a na Ondřejnici druhý povodňový stupeň, tedy stav pohotovosti. Na 16 dalších místech platí první stupeň.

Nejvíc zasaženo je Volarsko na Prachaticku a Českokrumlovsko," řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. V kraji platí do sobotního poledne výstraha meteorologů před vydatným deštěm. V noci na pátek byly silné srážky především na Šumavě a v podhůří Šumavy. "Nejvíce pršelo na Churáňově, 21 milimetrů, a v Křemži 22 milimetrů. Ve vyšších polohách bude asi hodně sněhu," řekl ČTK Jaroslav Hintermüller z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek bude přes den zataženo a déšť se sněhem. Sněžit bude jenom v polohách nad 800 metrů. "V nižších polohách s deštěm, teploty čtyři až sedm stupňů," řekl Hintermüller. Královéhradecký kraj V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek a časně ráno sněžilo. Silničáři na prohrnování a solení silnic nasadili 15 sypačů. Rozbředlý sníh zůstával na cestách zejména v Krkonoších, na Náchodsku a v Orlických horách. Všechny silnice byly s opatrností sjízdné, žádnou nemuseli silničáři uzavřít. Opatrní by měli být hlavně řidiči s auty s letními pneumatikami, řekl ČTK náměstek ředitele SÚS Královéhradeckého kraje Přemysl Noháček. Před 08:00 byl zhruba na půl hodiny uzavřen hraniční přechod v Náchodě - Bělovsi, a to pro vjezd kamionů do Česka. "Kamiony v Polsku měly kvůli sněžení problémy. O dočasné uzavření přechodu požádala polská strana," řekla ČTK mluvčí policie Iva Kormošová. Od 08:10 byl přechod opět normálně průjezdný. Policie neměla v kraji kvůli sněžení do dnešních 08:20 hlášenou žádnou dopravní nehodu, uvedla Kormošová. "Problém byl jen na silnici mezi Novým Hrádkem a Borovou na Náchodsku, která byla kvůli sněžení časně ráno asi dvě hodiny nesjízdná," uvedla. Sněžení zasáhlo hlavně severní a východní část kraje, v nižších polohách do 500 metrů nad mořem sníh tál. "Nejvíce sněžilo v Krkonoších, na Broumovsku, v Orlických horách. Sníh se držel i v okolí Náchoda a Nového Města nad Metují," řekl Noháček. Sněžení v takové síle na konci dubna podle něj není obvyklé. Přes den by mělo být v hradeckém kraji zataženo, na většině území se čeká déšť. Sněžit by mohlo jen ve vyšších polohách nad 800 metrů nad mořem. Teploty by se měly pohybovat od pěti do osmi stupňů Celsia, na horách by měl být jeden stupeň nad nulou. Moravskoslezský kraj Vydatné sněžení a náledí komplikují dnes ráno dopravu na Bruntálsku. Policisté hovoří o sněhové kalamitě. Vyzývají řidiče, aby raději nevyjížděli na silnice spojující Šumpersko, Jesenicko a Bruntálsko. ČTK to řekl mluvčí bruntálské policie René Černohorský. "Nabádáme řidiče všech motorových vozidel, aby necestovali po úsecích silnic první třídy čísla I/11 a I/45 spojující Šumpersko, Jesenicko a Bruntálsko. V této lokalitě je sněhová kalamita doplněná i náledím, jsou zde uvězněny kamióny, je zde několik menších dopravních nehod a průjezd je velmi složitý a komplikovaný," uvedl Černohorský. Velkou obezřetnost by měli podle něj mít hlavně řidiči automobilů, kteří již přezuli svá vozidla na letní pneumatiky. Těmto účastníkům silničního provozu se vůbec nedoporučuje do tohoto prostoru jezdit a projíždět jím. Olomoucký kraj Husté sněžení opět výrazně zkomplikovalo dopravu na Šumpersku a Jesenicku, sjízdnost je zde podle dispečerů silnic špatná. V regionu napadlo zhruba deset centimetrů sněhu. Na Jesenicku se sníh drží na vozovkách i v nižších polohách od 200 metrů. Problémy mají kamiony i osobní auta na letních pneumatikách, nákladní auta v kopcích stojí. Správci silnic nabádají řidiče, pokud nemusí, ať se na cesty na sever Olomouckého kraje nevydávají. Stále tam sněží. "Se sjízdností to vypadá špatně, od 02:00 sněží v celém okresu, sníh zůstává na vozovce. Od 200 metrů sníh leží všude, předpověď tak moc nevyšla. Postihlo to i nižší části Jesenicka, problémy jsou také na Javornicku či na Bílé Vodě. Ve stoupání je sjízdnost komplikovaná, problémy jsou téměř na všech kopcích. Auta stojí po příkopech na Červenohorském sedle či Ramzové," řekl dnes ČTK v 07:00 dispečer jesenické správy silnic. Silničáři mají na Jesenicku v terénu veškerou techniku, i tak je údržba komplikovaná. "Sypačů máme venku hodně, ale to co projede, opět pokryje mokrý sníh. Pokud řidiči nemusí, ať vůbec nevyjíždějí," doplnil dispečer. Podobná situace je na Šumpersku, tam vyrazili správci silnic do terénu ve 04:00. "Je to špatné, padá těžký mokrý sníh, problémy s vozidly mají kamiony a auta na letních gumách. Nákladní auta mají problémy hlavně na Červenohorském sedle. V terénu máme tři sypače, v nejvyšších polohách napadlo až deset centimetrů," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic. Pozor by měli dát řidiči nejen v kopcích, ale i na silnici u Loučné nad Desnou ve směru na Červenohorské sedlo. Podle Ředitelství silnic a dálnic leží na vozovce uježděný sníh, vozovka je kluzká a může tam vzniknout dopravní kolaps. Vozovka je tam nesjízdná pro kamiony, tvoří se tak kolony odstavených nákladních aut, vyplývá z ŘSD. Nesjízdná vozovka je pro těžší auta také mezi Bratrušovicemi a Hanušovicemi, kde leží těžký sníh. V ostatních částech Olomouckého kraje většinou prší. Pardubický kraj V Pardubickém kraji dnes na mnoha místech sněží. Ve výše položených oblastech sníh na vozovkách zůstává ležet, dopravu v kopcích komplikují uvízlá vozidla. Sníh zasáhl Chrudimsko a Orlickoústecko, na Svitavsku jej napadalo za hodinu až pět centimetrů, řekl ČTK provozní náměstek krajských silničářů Marian Cvrkal. "Krátkodobě byl neprůjezdný kopec u Vendolí na silnici I/34 ze Svitav do Poličky. Problémy jsou ve stoupáních i na jiných místech Svitavska a Orlickoústecka," uvedl Cvrkal. Silničáři poslali do terénu asi třetinu techniky. Cvrkal upozorňuje na riziko, že se pod těžkým sněhem budou lámat větve stromů, poroto by řidiči měli být velmi opatrní hlavně v lesních úsecích. Kluzké silnice jsou na Hlinecku, Chrudimsku, Lanškrounsku, Poličsku, v okolí Skutče, Svitav, Žamberka a v Železných horách. V jižná části regionu stále sněží, ale díky teplotám na nulou sníh většinou postupně odtává. Kraj Vysočina Dopravu na Vysočině ztěžuje sněžení, místy nemohou vyjet kamiony a autobusy. Největší problémy způsobuje sníh na Jihlavsku a na Žďársku, řekl ČTK Tomáš Krejčí z dispečinku krajské správy a údržby. Hasiči na několika místech odstraňovali stromy ze silnic, policie přijala oznámení o devíti dopravních nehodách. Teploty se v kraji pohybují kolem nuly, odpoledne by měly stoupnout ke čtyřem až sedmi stupňům. Silničáři vyjeli se sypači, na hlavním tahu I/38 z Jihlavy směrem na Stonařov a na Štoky shrnovali sníh z vozovky traktory s radnicemi. Dispečeři autobusových dopravců hlásili nad ránem silničářům obtížně průjezdné úseky také u Pavlova a Příseky na Jihlavsku a mezi Novým Městem na Moravě a Jimramovem. Vyvrácené stromy ze silnic odstraňovali hasiči kupříkladu mezi obcemi Záborná a Stáj, mezi Havlíčkovou Borovou a Slavětínem, u Kletečné a mezi Velkým Beranovem a Jihlavou. Policie zaznamenala od 05:00 do 07:00 devět nehod. U obce Vyskytná sjel autobus do silničního příkopu. "Ke střetu tří vozidel došlo u obce Opatov, kde byli zraněni dva lidé," sdělila ČTK mluvčí policie Jana Kroutilová. Podle Centra dopravních informací havarovalo u Černé na Žďársku nákladní auto a osobní vůz se převrátil u Bohdalova na trase mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou, další auto havarovalo u Kalhova na Jihlavsku. Na Vysočině dnes bude podle meteorologů zataženo. Po ránu se ještě bude objevovat sněžení nebo déšť se sněhem, později bude pršet.