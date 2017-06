Ledeč nad Sázavou (Havlíčkobrodsko) - V nově opravených prostorách hradu v Ledči nad Sázavou se dnes otevřelo Muzeum Jaroslava Foglara. Lidé tam najdou fotografie z nejrůznějších životních období autora legendárních Rychlých šípů, časopisy, knihy a tábornické potřeby včetně připomenutí skautingu na Ledečsku. Podle kastelána Luďka Šímy je muzeum v ČR unikátní.

"Hledali jsme propojovací prvek Ledče a celé republiky a našli jsme ho v osobě spisovatele Jaroslava Foglara, který do Sluneční zátoky u Sázavy v blízkosti města jezdil se svým skautským oddílem na letní tábory," řekl Šíma ČTK.

Exponáty jsou umístěny v sedmi místnostech. "Ještě nejsou ve zcela stoprocentním stavu a budou se dále doplňovat," řekl ČTK autor expozice Milan Teslevič. Návštěvníci uvidí například repliku totemu Hochů od Bobří řeky nebo imitaci skautského stanu.

V další části expozice je vystaveno 380 Foglarových portrétů od jeho tří let až do smrti. Jeho osobní život zachycují i různé dokumenty od školních vysvědčení až po smuteční parte. "Jedna místnost je vyčleněná pouze pro známé hlavolamy - ježky v kleci, a to od nejstarších až po ty nejnovější. Lidé jich tam najdou několik desítek," řekl Šíma.

Už v příštím roce by se expozice Muzea Jaroslava Foglara měla objevit také v opravovaných půdních prostorách hradu. "Měla by tím získat na zajímavosti, zřídíme tam klubovny Rychlých šípů a Bratrstva kočičí pracky, přibude ulička ze Stínadel či dílna Jana Tleskače," uvedl Šíma. Muzeum bude otevřeno v souladu s otevírací dobou hradu. Jeho prohlídka není časově omezená. Informace najdou zájemci na webu.

V opravených prostorách jižního křídla hradu se už 1. června otevřela stálá výstava historických hodin. Návštěvníci si v ní mohou prohlédnout na 150 kusů nejrůznějších druhů historických stolních, nástěnných i sloupových hodin vyrobených od renesance po 19. století. Podle Šímy je to nejrozsáhlejší sbírka historických hodin na Vysočině a patří mezi nejvýznamnější v České republice.

Na hradě dále pokračují opravy vstupního kamenného mostu pocházejícího z roku 1838. Dělníci pracují na obnově spodku mostu, práce neomezují návštěvníky. Oprava potrvá dva roky. Celkové náklady dosáhnou přibližně pěti milionů korun. Pro letošek má správa hradu na tuto akcí slíbenou dotaci z ministerstva kultury a od kraje.

Původně gotický hrad v Ledči nad Sázavou prošel několika stavebními úpravami, v roce 1879 ho poškodil požár. Záchranné práce začaly v roce 2000, kdy dominantu města ze tří čtvrtin převzala radnice. Zbývající díl má ledečská firma Kovofiniš. Ledečský hrad se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního Posázaví.