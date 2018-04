Praha - Ještě sedm let zbývá do otevření zapečetěné obálky, do které Jan Masaryk uložil zapsaná poslední slova svého otce Tomáše Garrigua Masaryka. Ačkoli na zveřejnění obsahu obálky si Češi ještě počkají, samotnou obálku si mohou ode dneška do konce května prohlédnout na výstavě, která se koná v Císařské konírně Pražského hradu ke 100. výročí vzniku československého státu.

Výstava s názvem Labyrint dějin českých zemí se věnuje 17 hlavním tématům českých a československých dějin a v jejich rámci představuje konkrétní příběhy, které formovaly stát od desátého do 21. století. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout originály či faksimile archiválií i trojrozměrné exponáty, které přibližující jednotlivá období vývoje státu.

Podle archivního zákona se ale originály mohou vystavovat jen měsíc, proto je pořadatelé pravidelně obměnují. Nyní se tak mezi vystavené exponáty dostala i obálka s posledními slovy prvního československého prezidenta.

Podle Mariky Vitnerové z ministerstva vnitra obálku s nadpisem "pečeť do r. 2025" předal před 13 lety vedoucímu archivních sbírek Národního archivu Jiřímu Křesťanovi někdejší osobní tajemník Jana Masaryka Antonín Sum a řekl mu, že uvnitř jsou slova prezidenta Masaryka, která Jan Masaryk zapsal u otcova smrtelného lože. "V roce 2017 bylo na stránkách Národního archivu zahájeno odpočítávání, kolik času ještě zbývá do otevření záhadné obálky," doplnila Vitnerová.