Praha - Na Pražský hrad přišly dnes večer stovky podporovatelů prezidenta Miloše Zemana. Ve Španělském sále pro ně pořádá oslavu čtvrtého výročí své inaugurace spojenou s koncertem vážné hudby. Na jejím konci jim oznámí své rozhodnutí ohledně obhajoby prezidentského mandátu. Obecně se předpokládá, že se Zeman do prezidentské volby opět přihlásí.

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka je na akci pozváno kolem 1000 lidí. Na Hrad podle zpravodaje ČTK přišli třeba ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO), místopředseda lidovců Jan Bartošek, bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) nebo někdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Slavit se Zemanem dorazili také herec Ivan Vyskočil, režisér Juraj Jakubisko nebo bývalí ministři zemědělství Jaroslav Palas, dopravy Jaromír Schling či školství Marcel Chládek. Dostavili se také český fotbalový boss Miroslav Pelta, předseda Jazzové sekce Karel Srp či Jan Veleba, šéf Strany práv občanů, jejímž čestným předsedou Zeman je.

Během koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR pod řízením dirigenta Václava Blahůnka zazní například árie z Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém od Antonína Dvořáka, árie Mařenky z Prodané nevěsty od Bedřicha Smetany nebo Pilky z Lašských tanců Leoše Janáčka. Zpívat budou Pavlína Senić, Bronislava Tomanová a František Zahradníček. Koncert začal po 19:00, následovat bude raut. Loni za akci Hrad zaplatil kolem 500.000 korun.

Zeman na úvod akce podle informací ČTK řekl, že zájem o Rusalku stoupá, protože před čtyřmi lety přišlo na Zemanovu oslavu 200 lidí, loni 900 a dnes podle jeho informací 1000. Ohlásil, že přídavek zajistí sám. "Máte právo slyšet ho jako první," naznačil Zeman, že počítá s vyjádřením ke kandidatuře.

Zeman by měl svým podporovatelům na konci akce říct, jestli se pokusí prezidentský mandát obhájit. Předpokládá se, že se voleb zúčastní. Takový postup mu doporučili i nejbližší spolupracovníci. Veřejnosti své rozhodnutí prezident oznámí až v pátek před polednem na tiskové konferenci.

Podle politologů by Zeman ve volbách byl mezi hlavními favority

Pokud se prezident Miloš Zeman rozhodne obhajovat svůj mandát, bude podle politologů hlavním favoritem voleb. Jeho protikandidát, který by se proti němu postavil ve druhém kole, bude muset být schopen oslovit i část Zemanových příznivců. Myslí si to politologové, které dnes ČTK oslovila. Zeman by měl své rozhodnutí oznámit dnes večer svým podporovatelům a v pátek následně na tiskové konferenci.

Všichni oslovení politologové předpokládají, že se Zeman rozhodne svůj post obhajovat. Pokud se tak stane, řadí ho mezi hlavní favority. Podle politologa Daniela Kunštáta bude mít velkou výhodu v mediální viditelnosti své současné prezidentské funkce. Naopak za nevýhodu současného prezidenta označil to, že se za léta své vlády nad Pražským hradem dost jednoznačně vyhranil. "Je považován, a asi i on sebe považuje, za politického mluvčího určité části společnosti, což možná není úplně pro druhé kolo dobrá dispozice," podotkl. Je podle něj otázka, zda jeho protikandidát dokáže zmobilizovat druhou část společnosti a zároveň oslovit i část Zemanových voličů.

I politolog Ladislav Cabada si myslí, že Zemanova šance dostat se do druhého kola prezidentských voleb je velká a že jeho protikandidát bude muset najít cestu, jak oslovit alespoň část potenciálních Zemanových voličů. Souhlasí s úvahou, že v druhém kole bude nevýhodou Zemana, že má skalní příznivce a skalní odpůrce. Jeho vyzyvatel tak může získat hlasy kandidátů, kteří vypadnou v úvodním kole. Domnívá se ale, že pro "protizemanovského" kandidáta bude problém zajistit volební účast svých příznivců. "Dala by se zajistit nějakou mobilizací. Je ale otázka, jestli to nebude spíše voliče odrazovat než přitahovat," podotkl. Je přesvědčen o tom, že Zeman se o účast svých voličů obávat nemusí.

Podle politologa Jana Kubáčka bude obrovskou Zemanovou výhodou to, že jeho prezidentská aktivita bude zároveň kampaní. Za nevýhodu naopak označil, že jej už voliči znají. Pokud se tedy objeví jako protikandidát "těžká váha", bude přitahovat pozornost. "Vše nové a alternativní je vždy pro veřejnost atraktivní," podotkl s tím, že také bude moci mluvit o tom, že by prezidentství dělal jinak a soustředil se na jiná témata.

Projekt Demagog.cz dnes zveřejnil analýzu plnění více než 40 předvolebních slibů Zemana. Podle jeho autorů jich prezident porušil bezmála třetinu, některé z nich opakovaně. "Stabilně porušovaným slibem je vetování zákonů, což Miloš Zeman v kampani odmítal," uvedl vedoucí projektu Jan Tvrdoň. Demagog.cz dále uvádí, že se Zeman zavázal nemít žádné poradce, momentálně jich má 15.