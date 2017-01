Praha - Na horách v Česku panuje pravá zima, na svazích sjezdovek leží na mnoha místech přes metr sněhu, někde až dva metry. Lyžařské areály tak před nadcházejícím víkendem hlásí ideální podmínky. Otevřené jsou i sjezdové tratě v níže položených oblastech a díky vydatnému sněžení z minulých dnů panují i výborné podmínky pro běžkaře, a to nejen na horách.

V Krkonoších v pěti areálech SkiResortu Černá hora - Pec je otevřených 41 kilometrů sjezdových tratí, všechny služby v areálech jsou v provozu. Běžecké trasy v okolí střediska budou podle ředitele SkiResortu Petra Hynka upravené až před víkendem. Výborné podmínky hlásí i další krkonošské lyžařské areály, například v Herlíkovicích je připraveno 10,5 kilometru sjezdovek, na neděli se v areálu chystá akce Snow Adventure 2017, která nabídne zájemcům soutěže, mimo jiné klání ve slalomu na sněžnicích.

Podmínky si chválí provozovatelé středisek také v Orlických a Jizerských horách. V plném provozu s devíti kilometry bude od pátku skiareál Ještěd, což se naposledy povedlo před třemi lety. Stejně je na tom největší středisko Libereckého kraje Rokytnice nad Jizerou. Lyžaři zde mají k dispozici přes 21 kilometrů tratí, využívat mohou i červenou sjezdovku z Lysé hory o délce 2,5 kilometru s převýšením 590 metrů, která splňuje všechny požadavky k pořádání FIS závodů.

Na Šumavě v areálu Ski&Bike Špičák umožnilo počasí zprovoznit už i nejprudší českou trať Šance. V sobotu se otevře snowpark. Kromě Železnorudska se v Plzeňském kraji lyžuje i v Kašperských Horách nebo na sjezdovce v Nýrsku. V sobotu se podle provozovatelů poprvé v sezoně otevře areál v Kocourově u Klatov. V Českém lese se lyžuje v Přimdě na Tachovsku i na malé sjezdovce v Tachově, naopak sjezdovka Sádek na Domažlicku je stále mimo provoz. Podrobnosti o šumavských běžeckých stopách jsou na bilastopa.cz.

Lepší lyžařské podmínky nebyly už několik zim ani v Krušných horách, kde jsou k dispozici také desítky kilometrů běžeckých stop. Čerstvě je upravená například Ježíškova cesta na Božím Daru, okruh kolem božídarského Špičáku nebo okruh Karlova běhu a trasa na Plešivec.

Na vyšší návštěvnost než o minulém víkendu, kdy řadu lyžařů odradilo mrazivé počasí, se těší provozovatelé skiareálů v Beskydech. "Jsme plně v provozu. Ve snowparku ještě upravujeme překážky," řekl dnes ČTK vedoucí areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku Jaroslav Vrzgula. Všechny sjezdovky jsou v provozu také v lyžařských střediscích v Jeseníkách.

Podmínky pro sjezdové lyžování jsou v těchto dnech výborné i na Vysočině a ve Zlínském, Středočeském a dokonce i Jihomoravském kraji. V Němčičkách na Břeclavsku jsou podle Jaroslava Stávka z tamního areálu dokonce nejlepší lyžařské podmínky za posledních 30 let.

Jihočeský kraj

Lyžařský areál na Lipně otevře o víkendu pro veřejnost skicrossovou trať, kterou navrhl tým olympijské vítězky Evy Samkové. Jedná se o novinku pro tuto sezonu. Návštěvníci si budou moci na trati vyzkoušet jízdu na snowboardu i lyžích. ČTK to řekl mluvčí lipenského skiareálu Vojen Smíšek.

"Skicross jsme připravovali již na loňskou sezonu, ale kvůli špatné zimě jsme ho nemohli veřejnosti představit. V létě jsme ještě některé části vylepšili a právě nyní díky skvělým sněhovým podmínkám dostává svoji kompletní zimní podobu," uvedl ředitel Skiareálu Lipno Petr Dušek.

Smíšek dodal, že momentálně jsou ve středisku ideální podmínky pro lyžování. Spodní vrstvu technického sněhu doplnil sníh přírodní, který v posledních dnech padal. "Máme v provozu všechny sjezdovky," řekl Smíšek.

Podobná situace je i v jiných střediscích v Jihočeském kraji. "Sněhové podmínky v areálu Zadov jsou velmi dobré. Hlavně na sjezdovkách máme od 60 do 85 centimetrů technického a prachového sněhu. Otevřen je areál Kobyla a U Horejšů," řekl ČTK za středisko Zadov Petr Vondraš.

Na Šumavě napadlo v noci na dnešek přibližně 15 centimetrů nového sněhu. "Na Hochfichtu u Lipna napadlo a na sjezdovkách leží až 135 centimetrů sněhu. V provozu jsou všechny lanovky a vleky a otevřeny všechny sjezdovky v délce 21 kilometrů. Pro běžkaře je upraveno 78 kilometrů běžeckých tras," uvedl za areál Hochficht Martin Řezáč.

Jihomoravský kraj

Ideální podmínky čekají před nadcházejícím víkendem na příznivce zimních sportů v lyžařských areálech v Jihomoravském kraji. Na sjezdovkách leží asi 60centimetrová vrstva převážně technického sněhu, napadl ale i přírodní. ČTK to dnes řekli jejich provozovatelé.

V Němčičkách na Břeclavsku jsou podle Jaroslava Stávka z tamního areálu dokonce nejlepší lyžařské podmínky za posledních 30 let. "Na svahu máme sněhovou vrstvu asi 60 až 70 centimetrů silnou, z toho deset centimetrů je přírodní sníh. Je skvělé, že okolo už nejsou hnědá pole," řekl. V Němčičkách chystají i snowboardový park. "Teď nahrnujeme sníh, ale pro příští roky bychom chtěli začít už dříve a nachystat si ho z hlíny," uvedl Stávek. V pracovní dny má areál otevřeno od 09:00 do 19:00, o víkendu od 13:00, protože dopoledne je areál vyhrazen pro školní lyžařské kurzy.

Krásná "ladovská zima" panuje i ve středisku v Olešnici na Blanensku, uvedl Jiří Kotlán z tamního areálu. "Máme tu asi 25 centimetrů přírodního sněhu, na svahu leží asi 60centimetrová vrstva. Podmínky pro lyžování jsou tu ideální," řekl. V týdnu je otevřeno od 09:00 do 21:00, o víkendu od 08:00.

V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku napadlo asi deset centimetrů nového sněhu. Podle Josefa Kšici z tamního areálu leží na sjezdovce zhruba 60 centimetrů sněhu. "Kdyby se podařilo a napadlo ještě více sněhu, protáhli bychom i běžecké stopy. Děláme deseti- až dvacetikilometrové okruhy. Takhle je ale přírodního sněhu ještě málo," řekl. Ve všední den si lidé mohou na sjezdovce zalyžovat od 09:00 do 20:00, o víkendu od 08:00.

Lyžuje se také ve Filipově údolí na Hodonínsku, kde na sjezdovce leží podle Lubomíra Žáka z tamního areálu asi 50 centimetrů převážně technického sněhu a všechny vleky jsou v provozu. Zájemci si mohou každý den přijít zajezdit od 09:00 do 20:30.

Karlovarský kraj

Sjezdovky s čerstvým přírodním sněhem a desítky kilometrů upravených běžeckých tras mohou využít příznivci lyžování v Karlovarském kraji. Většina skiareálů je naplno v provozu, kromě sjezdovek nabízejí překážky pro akrobatické lyžování i další atrakce.

"Ideální podmínky jsou na všech sjezdovkách. Přemrzlé tratě jsou minulostí a skvělé podmínky jsou na Bublavě i pro běžkaře. Již tradiční úpravu běžeckých stop na obou stranách hranice doplnilo letos nové značení na české straně včetně map, umístěných u nástupů na tratě a v mnoha uzlových bodech. Lepší lyžařské podmínky už několik zim nebyly," uvedl provozovatel skiareálu Bublava Jiří Lhota.

Upravených běžeckých tratí je v Krušných horách desítky kilometrů, běžkovat je ale možné i ve Slavkovském lese a stále i v nižších polohách regionu. Čerstvě je upravena například Ježíškova cesta na Božím Daru, okruh kolem božídarského Špičáku nebo okruh Karlova běhu a trasa na Plešivec. Běžkaři navíc mohou pokračovat i přes hranice na další upravené trasy v sousedním Německu. Aktuální přehled upravených tras je možné sledovat na mapovém portále, který provozuje Karlovarský kraj.

Sjezdaři mohou dále vyrazit na Klínovec, kde je v provozu téměř 19 kilometrů sjezdovek všech obtížností.Bez omezení je v provozu také areál Neklid na Božím Daru, stejně tak i druhý božídarský areál Novako. Příjezdové cesty do areálů jsou s opatrností sjízdné, případně mohou lyžaři využít i skibusy. Těmi se lze mimo jiné dopravit i do sousedního Německa na Fichtelberg, kde se lyžuje na 14 kilometrech sjezdovek.

Areál na Plešivci od pátku nabídne lyžování na dalších sjezdovkách a spustí lanovku Modesgrund. Aktuálně tam mohou lyžaři využít asi 2,3 kilometru sjezdových tras. V provozu je dále také skiareál Mariánky v Mariánských Lázních nebo skiareál v Potůčkách.

Podmínky pro lyžování by měly v kraji vydržet i nadále. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu lze až do neděle předpokládat sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, teploty by na horách neměly stoupat nad nulu.

Královéhradecký kraj

Lyžařské areály v Královéhradeckém kraji mají před nadcházejícím víkendem ideální podmínky. V noci na dnešek připadl další sníh a na sjezdových tratích ho leží až 150 centimetrů, zjistila dnes ČTK z informací provozovatelů areálů.

"V noci na dnešek připadlo až 20 centimetrů sněhu, celkem je v pěti areálech SkiResortu Černá hora - Pec otevřeno 41 kilometrů sjezdových tratí," řekl dnes ředitel SkiResortu Petr Hynek. Všechny služby v areálech jsou v provozu, běžecké trasy v okolí střediska budou upravené až před víkendem, dodal.

Výborné podmínky hlásí i další krkonošské lyžařské areály, například v Herlíkovicích je připraveno 10,5 kilometru sjezdovek, na neděli se v areálu chystá akce Snow Adventure 2017, která nabídne zájemcům soutěže, mimo jiné klání ve slalomu na sněžnicích.

Zhruba deset centimetrů sněhu připadlo v noci také v Říčkách v Orlických horách. "Sjezdovky jsme proto znovu upravili, aby byly na dnešní den opět nachystané. Momentálně ve Skicentru nesněží, teploty se drží čtyři stupně pod bodem mrazu," uvedl ráno ředitel Skicentra Jan Duffek.

V lavinových katastrech Krkonoš platí stále třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice. Například na Luční boudě bylo dnes ráno 85 centimetrů sněhu, dohlednost se kvůli silné mlze pohybovala od 50 do 200 metrů. Kvůli silnému větru byl mimo provoz horní úsek lanovky na Sněžku, turisté mohli lanovku využít pouze v úseku mezi Pecí a Růžovou horou. V Orlických horách je přibližně 70 centimetrů sněhu, na hřebenech ráno byla slabá mlha.

Liberecký kraj

Podmínky pro lyžování v Libereckém kraji jsou ideální. Na sjezdovkách leží od 25 do 150 centimetrů prachového sněhu. Vydatné sněžení z minulých dnů umožnilo úpravu okruhů pro běžkaře i mimo hory, vyplývá ze zjištění ČTK.

Podmínky na horách jsou nejlepší za několik posledních let. "Po pěti letech je taková zima," uvedl ředitel skiareálu na Ještědu v Liberci Jan Svatoš. Od pátku bude areál s devíti kilometry tratí v plném provozu, to se naposledy povedlo před třemi lety.

V plném provozu jsou také všechny větší skiareály v Jizerských horách a západní části Krkonoš. "Řekl bych, že si nikdo z provozovatelů nemůže na podmínky stěžovat," uvedl ředitel skiareálu v krkonošské Rokytnici Michal Kopecký. Také Rokytnice nad Jizerou je v plném provozu po třech letech. V největším středisku kraje mají lyžaři k dispozici přes 21 kilometrů tratí. Využívat mohou i červenou sjezdovku z Lysé hory o délce 2,5 kilometru s převýšením 590 metrů, která splňuje všechny požadavky k pořádání FIS závodů.

Dostatek upravených stop mají i běžkaři, a to nejen v horách. Sněžení z minulých dnů umožnilo upravit i netradiční místa. Poprvé například připravil stopy na svém území Frýdlant nebo se podařilo vytvořit okruh v areálu Maškovy zahrady v Turnově.

Pro příznivce lezení po ledu začne v Liberci v pátek sezona. Uměle vytvořená stěna s osmi cestami vznikla v centru města na skále v bývalém lomu. Na výšku mají cesty od 15 do 18 metrů, led má tloušťku od 15 do 30 centimetrů. ČTK to dnes řekl správce horolezecké arény Pavel Pfeifer. "Máme nejlepší led za dobu, co jsme v provozu," uvedl.

Bývalý lom Na Bídě v Mlýnské ulici mají horolezci dlouhodobě pronajatý od libereckého magistrátu. Poprvé na ledolezení lákali před třemi lety, minulé zimy jim ale moc nepřály. Maximálně se dalo po zaledněné stěně lézt deset dnů. "Teď to vypadá minimálně na 14 dnů," uvedl správce.

Skálu horolezci uměle zaledňovali asi týden, dvě cesty vznikly přirozeným stékáním vody po žule. "Vytvořily se tam i nádherné rampouchy, které váží až 300 kilogramů a na délku mají od dvou do pěti metrů," uvedl Pfeifer. Na stěně ale zůstanou jen asi dva nebo tři nejhezčí rampouchy, které se dají obejít. "Ostatní jsme odstranili nebo sundáme z bezpečnostních důvodů. Pokud by je při lezení někdo shodil, mohlo by to někomu ublížit," dodal Pfeifer.

V Libereckém kraji je to jediná umělá ledová stěna. Ve volné přírodě jsou v kraji mezi lezci oblíbená zejména dvě místa v Jizerských horách, Štolpišský ledopád nedaleko Hejnic a ledopád v bývalém lomu v Oldřichově v Hájích. Tam se ale obvykle dostanou jen zkušení lezci, liberecký areál si mohou vyzkoušet i amatéři. Při výstupu je každý jištěný. V lezecké aréně zájemcům půjčují i potřebné vybavení a k dispozici je instruktor pro začátečníky. K ledolezení jsou potřeba brýle chránící oči před padajícím ledem, sedák, helma a mačky, které se dávají na pevné boty. Někteří lezci si mačky dávají na lyžařské boty. Ledolezení je pro začátečníky jednodušší než lezení po skále. Chyty a vstupy si totiž na ledové stěně vytváří sami každým seknutím a stoupnutím, takže to není tak náročné na techniku.

Moravskoslezský kraj

Ideální podmínky čekají v lyžařských areálech před nadcházejícím víkendem na příznivce zimních sportů v Beskydech. V noci na dnešek tam připadlo kolem deseti centimetrů sněhu a na ústupu jsou i silné mrazy, které během minulého víkendu odradily řadu návštěvníků. Provozovatelé čekají, že by víkendová návštěvnost mohla být velmi slušná.

"Jsme plně v provozu. Ve snowparku ještě upravujeme překážky. V průměru máme v areálu okolo půl metru sněhu, v některých místech je to třeba dva metry, jinde okolo 40 centimetrů. Každopádně zásoby sněhu na kritických místech máme dostatečné, takže i kdyby přišlo oteplení, myslím, že do konce sezony vydržíme," řekl dnes ČTK vedoucí areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku Jaroslav Vrzgula.

Návštěvnost o víkendu by podle něj mohla být dobrá, protože podle předpovědi počasí se teploty na rozdíl od minulého víkendu s extrémními mrazy mají pohybovat okolo minus dvou až minus tří stupňů Celsia. Dobré podmínky už mají v areálu také milovníci běžeckého lyžování.

Podobná je situace i v nedalekém areálu Mezivodí, kde mají na sjezdovkách okolo 60 až 80 centimetrů sněhu. "Podmínky jsou výborné, v provozu máme celý areál, nasněžilo deset centimetrů a konečně se umoudřily i mrazy, takže snad to naláká lyžaře zpět do areálu, protože v té zimě to bylo slabé," řekl provozovatel Zbyněk Žák.

Olomoucký kraj

V jesenických lyžařských areálech panuje pravá zima. Na horách napadlo v noci na dnešek dalších až 20 centimetrů sněhu. Přírodní nadílka tak rozšířila letošní bohatou zásobu sněhu, na svazích sjezdovek leží na mnoha místech přes metr sněhu. Někteří provozovatelé se přesto chystají v příštích dnech ještě zasněžovat, aby letošní sezonu udrželi co nejdéle. V horách stále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí. Horští záchranáři nedoporučují hřebenové túry kvůli silnému větru.

"Na horách momentálně fouká čerstvý nárazový vítr a sněží, hřebeny jsou v mlze. Běžkařské stopy z Červenohorského sedla směr Švýcárna není zatím upravena. Napadl čerstvý prachový sníh od pěti do 15 centimetrů, podle lokality. Dnes určitě nedoporučujeme hřebenové trasy pro běžkaře, protože jsou tam závěje a fouká čerstvý vítr," řekl ČTK dispečer jesenické horské služby David Spiler.

V lyžařských střediscích jsou v provozu již všechny sjezdovky. Oproti předchozí sezoně si provozovatelé areálů libují, sněhu je dost a teploty odpovídají zimnímu počasí. "Vypadá to nádherně, je tady spousta přírodního sněhu, všechny sjezdovky jsou v provozu, stále sněží. Nasněžilo kolem 20 centimetrů. Ještě se chystáme příští týden zasněžovat, kdyby přišla obleva, aby nás to nezaskočilo," řekl dnes ČTK provozovatel areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský. Na sjezdovce leží nyní přes metr sněhu. "Návštěvnost je přes týden slabší, kopíruje to ale loňský rok. Ti, co si chtějí pořádně zalyžovat, jezdí přes týden," doplnil Dubský.

V lyžařském areálu v Koutech na Šumpersku bude v sobotu otevřena Medvědí sjezdovka, poslední, která chyběla do zprovoznění celého areálu. K dispozici tak bude více než 11 kilometrů sjezdových tratí, středisko upravuje také stopy pro běžkaře. "Jedeme naplno, všechny služby jsou v provozu. Máme tady denně zhruba 500 návštěvníků, jsou to i lyžařské kurzy. Doufám, že už zasněžovat nebudeme a sněhová pokrývka už pro nadcházející dva a půl měsíce, kdy tady trvá zimní sezona, vydrží. Průměrně leží na svazích přes metr sněhu," řekl dnes ČTK zástupce střediska Petr Marek.

Ideální zimní podmínky jsou také v Karlově, kde v noci na dnešek napadlo dalších 15 centimetrů sněhu. "Všechny sjezdovky jsou v provozu. Ideální podmínky jsou i pro běžkaře, na víkend by měly být trasy opět upraveny," uvedl zástupce Ski Arény Karlov Boris Keka. Podmínky si pochvalují i v Branné na Šumpersku. Podle provozovatele střediska Rostislava Procházky napadlo zhruba deset čísel sněhu. "Teploty se zvedly z minus deseti na minus dva, je to pro lidi lepší," uvedl Procházka.

V Jeseníkách byl třetí stupeň lavinového nebezpečí vyhlášen minulý týden v pátek a stále je v platnosti. Varování platí pro lavinové katastry, které leží mimo turisticky značené trasy. Lákají ale vyznavače adrenalinových sportů. Stejný stupeň platí také v Krkonoších.

Pardubický kraj

Lyžařská střediska v Pardubickém kraji zažívají jednu z nejúspěšnějších sezon v posledních letech. Na sjezdovkách leží i přes metr sněhu, na technický základ připadla vrstva přírodního. Otevřené jsou prakticky všechny sjezdové tratě, a to i v níže položených oblastech.

V Dolní Moravě na Orlickoústecku je k dispozici více než devět kilometrů sjezdovek. "Sněhové podmínky jsou skvělé. Dnes do rána napadlo dalších 25 centimetrů čerstvého prašanu a nadále sněží. Dnes jsme otevřeli černou sjezdovku, jsme kompletní, celé středisko je v provozu," řekl ČTK jednatel společnosti Sněžník Martin Palán.

Podle něj je letošní sezona množstvím sněhu nejlepší za poslední čtyři roky. "Sněhu máme tolik, že pokud se nic zásadního nestane, vydrží nám minimálně do konce dubna," dodal Palán.

Přes deset kilometrů sjezdových tratí nabízí středisko Červená Voda - Čenkovice. Na svazích leží až 80 centimetrů sněhu, počátkem týdne byla otevřena nejdelší Heroltická sjezdovka o délce 2290 metrů.

Lyžuje se i v níže položených místech. S výjimkou černé sjezdovky je otevřen areál v Hlinsku na Chrudimsku, lyžaři mohou zamířit i do středisek Peklák a Přívrat na Orlickoústecku, Hluboká u Trhové Kamenice na Chrudimsku nebo k Poličce na Svitavsku.

Plzeňský kraj

Sněžení a mráz zlepšily v posledních dnech podmínky pro lyžaře v Plzeňském kraji. Areály mají nový příděl přírodního sněhu, navíc mohou vyrábět další technický sníh. Na Šumavě i v Českém lese se už také upravují stopy pro běžkaře. Pro lyžaře by se měl otevřít další dosud uzavřený areál, zjistila dnes ČTK.

Nejlepší podmínky pro lyžování jsou na Šumavě. V Železné Rudě a okolí se lyžuje ve většině areálů. V provozu jsou podle městského infocentra největší areály Špičák, Nad Nádražím, Belveder, Samoty, jezdí Alpalouka, Slavoj, lanovka a vlek na Pancíř, Weissova louka, Goldhof a Debrník.

Největší středisko v Plzeňském kraji, Ski&Bike Špičák, hlásí do dnešního rána dalších deset centimetrů prašanu, v předchozích dnech také sníh padal, takže na sjezdovkách je 50 až 70 centimetrů sněhu. Všechny sjezdovky jsou otevřené, počasí umožnilo zprovoznit už i nejprudší českou trať Šance. V sobotu se otevře snowpark. "Nepůjde o žádnou ryze náročnou dráhu plnou adrenalinu a nebezpečí, ale spíše si užít zábavné prvky. Děti určitě snowpark potěší," řekl provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. O víkendu začínají na Špičáku tradiční lyžařské kurzy pro děti i dospělé. "Na to, jaké jsou tady po dlouhých letech výborné podmínky, se u nás pořád lyžuje absolutně bez front," dodal Kasík.

Areál Nad Nádražím má mezi 40 až 80 centimetry sněhu a v provozu je většina vleků. Kromě Železnorudska se lyžuje v Kašperských Horách nebo na sjezdovce v Nýrsku. V sobotu se podle provozovatelů poprvé v sezoně otevře areál v Kocourově u Klatov. V Českém lese se lyžuje v Přimdě na Tachovsku i na malé sjezdovce v Tachově, naopak sjezdovka Sádek na Domažlicku je stále mimo provoz.

Upravené stopy pro běžkaře nabízí zejména Šumava. Podle webu www.bilastopa.cz je tam až 40 centimetrů přírodního sněhu, silný vítr ale místy sníh sfoukává a sněhová pokrývka je nerovnoměrná, takže některé stopy upravené před minulým víkendem jsou zaváté. Na Horské Kvildě je například čerstvě upravená trasa Horská Kvilda - Kvilda a trasa Horská Kvilda - Zlatá Studna - Tři jedle. Nyní se upravuje trasa na Filipovu Huť. V okolí Modravy se v pondělí upravovala dvanáctikilometrová trasa Modrava - Rybárna - Tříjezerní slať - Javoří pila - Modrava. V neděli rolby projely také další trasy na Březník, na Filipovu Huť, k Ptačí nádrži a Pramenu Vltavy, nebo trasy z Filipovy Huti na Modravu, z Ptačí nádrže na Filipovu Huť nebo spojnice Modravský most - Černohorská nádrž. S další úpravou se počítá opět na víkend.

V Českém lese jsou upravené některé trasy v okolí Capartic a Čerchova, například silnice směrem k Sádku, Signálka nebo Čerchovský okruh.

Středočeský kraj

Provozovatelé lyžařských areálů ve středních Čechách si dosavadní lyžařskou sezonu chválí. Návštěvnost je podle nich dobrá a podmínky pro lyžování ideální. V provozu jsou všechny čtyři areály. ČTK to zjistila mezi provozovateli lyžařských středisek.

"Podmínky jsou naprosto ideální, na sjezdovkách je 70 až 80 centimetrů sněhu. Každý druhý den upravujeme sjezdovky rolbou, o víkendu je upravujeme denně," řekl ČTK provozovatel skiareálu Šibeniční vrch v Mnichovicích u Prahy Jan Zenkl. Návštěvnost je podle něj dobrá, o víkendech se u vleků dokonce stojí až půlhodinové fronty. "Snažíme se zákazníky přesvědčit, aby si vzali alespoň půl dne volna ve všední den a přijeli si užít volnou sjezdovku bez front," dodal Zenkl.

"Snažíme se zajistit, aby k nám lidé jezdili i ve všední dny. O víkendu máme opravdu přeplněno, ve všední dny si mohou lyžaři užívat prázdný areál," řekl provozovatel skiareálu Chotouň v Jílovém u Prahy Jiří Vorel. Návštěvnost v těchto dnech je podle Vorla srovnatelná s loňským rokem. "Vzhledem k tomu, že jsme začali jezdit o měsíc dřív, než minulou sezonu, je celková návštěvnost samozřejmě lepší," dodal Vorel.

Provozovatel skiareálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku Jaroslav Krejčí si chválí jak podmínky, tak návštěvnost. "Máme krásné podmínky, metr sněhu, počasí vyhovuje," řekl Krejčí. Návštěvnost je podle Krejčího mnohonásobně lepší než uplynulou sezonu. "Loni jsme zahájili provoz 8. ledna, letošní sezonu lyžujeme už od 17. listopadu," doplnil Krejčí.

Podmínky jsou dobré i ve skiareálu Kvasejovice na Příbramsku. "Máme otevřenou celou sjezdovku, lyžovat lze ale jen se zvýšenou opatrností," řekl ČTK provozovatel areálu Petr Kroužil. Areál svůj provoz zahájil až začátkem ledna, potýkal se totiž s řadou technických problémů.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou nyní ideální podmínky pro vyznavače zimních radovánek. V provozu jsou i níže položená menší střediska a běžkaři mohou využít několik desítek kilometrů upravených stop. Policisté nabádají řidiče k opatrnosti při cestě do ski areálů, zjistila dnes ČTK.

V Krušných horách leží od 40 do 80 centimetrů sněhu. Přírodní sníh pokryl i České středohoří či střediska na Děčínsku. Ústečané mohou vyjet na lyže na Telnici a do nedalekého Adolfova na běžky. Ústí tento týden rozhodlo, že na údržbu stop přidá 120.000 korun.

Jezdí se také na svahu v Malečově nad Ústím nebo v Horním Podluží na Děčínsku či v Českém Jiřetíně na Mostecku. Večerní lyžování a nově i půjčovna je otevřená na Alšovce u Mědence na Chomutovsku, která je z Ústeckého kraje po cestě na nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec.

Provozovatelé očekávají, že podobně jako uplynulý víkend bude také o tom nadcházejícím na sjezdovkách plno. "První lednový víkend znamenal velké dopravní komplikace na cestách do hor. Policisté museli řešit hlavně problémy s parkováním, kvůli náporu turistů vznikaly kolony na příjezdové cestě vedoucí k areálům. Mnozí řidiči zapomněli nejenom na to, že musí nechat příjezdovou cestu průjezdnou pro vozidla IZS, ale i na pravidla slušného chování nebo ohleduplnosti vůči ostatním," uvedla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Policisté proto apelují na dodržování bezpečnost, a to nejen na silnici, ale i na sjezdovce.

Kraj Vysočina

Na Vysočině jsou díky pravému zimnímu počasí otevřeny i menší sjezdovky závislé ve větší míře na přírodním sněhu. V provozu je nejméně 17 skiareálů, v této zimě nejvíc. Na řadě míst najdou lyžaři upravené stopy. Jak dnes zjistila ČTK, jen v okolí Nového Města na Moravě jich o víkendu bude projeto 100 kilometrů. Od soboty je přístupná ledová stěna ve Víru na Žďársku umožňující lezení v ledu, otevřena jsou kluziště. Zamrzlé jsou také rybníky, kde ale kvalitu ledu pokazilo sněžení.

Ve skiareálech se sněhovými děly pokrývá svahy od 35 po 90 centimetrů sněhu. Podmínky jsou nejlepší za posledních čtyři pět let, řekl ČTK Ivo Doležal, správce sjezdovky v Dalečíně na Žďársku. "Dneska připadlo nějakých 12 centimetrů sněhu. Je kolem nuly, ale má se vrátit zima, takže značka ideál," uvedl.

Na Havlíčkobrodsku fungují sjezdovky Kadlečák a Vysoká, na Jihlavsku Šacberk, Luka nad Jihlavou, Čeřínek, Mrákotín a ode dneška také Brtnice. Na Třebíčsku je v provozu středisko Jalovec u Číchova. V okrese Žďár nad Sázavou se kromě Dalečína lyžuje na Harusově a Fajtově kopci, v Novém Jimramově, Svratce a na Karasíně.

Na Pelhřimovsku mohou lyžaři zamířit na vrch Křemešník nebo na menší sjezdovky v Křešíně a Antonka u Kamenice nad Lipou. Na Antonce se lyžuje jen na přírodním sněhu, svah pokrývá ujetá vrstva vysoká kolem 20 centimetrů. Vlek tam jezdí od 6. ledna. Vloni fungoval osm dní a rok předtím kvůli nedostatku sněhu pouze tři dny. Délku nynější sezony si Libuše Zemanová z provozujícího TJ Slovan Kamenice netroufla odhadnout. "Něco připadlo, uvidíme. Nesmí zapršet," řekla.

Stopy pro běžkaře se upravují na mnoha místech Vysočiny. Kromě Žďárska kupříkladu i v okolí Jihlavy, Telče, Havlíčkova Brodu či Humpolce. U Nového Města na Moravě lyžaři najdou kolem 100 kilometrů tratí směřujících na Kadov, Fryšavu, Odranec, Kuklík, Jimramov a Sněžné. "Dneska připadlo, takže se tratě ještě znovu projedou," uvedl Karel Klapač, správce skiareálu Harusův kopec. Díky sněžení se kvalita stop zlepšuje.

Zlínský kraj

Čerstvý sníh vylepšil v noci na dnešek podmínky pro lyžování ve Zlínském kraji. Na sjezdovkách jsou někde až dva metry sněhu, k technickému přibyl i přírodní. Díky němu panují na horách i výborné podmínky pro běžecké lyžování. Zájemci mohou využít desítek kilometrů upravených stop především na Valašsku.

"Připadlo asi deset centimetrů prašanu. Otevřené bude všechno, sjezdovky jsou v perfektním stavu. Záleží na sluníčku, kolik přijede lidí," řekl ČTK provozovatel areálu na Kohútce v Javorníkách Miroslav Maczko. Běžkaři mohou vyrazit na upravenou trasu z Kohútka - Kasárna - Slovensko. Vyrážejí i na Hostýnskou magistrálu na Kroměřížsku.

Podle provozovatele Ski areálu Troják Jakuba Juračky ale trasa není v ideální kondici, sněhu je na její úpravu stále málo. "Navíc je pod ním led, je to nebezpečné," varoval Juračka. Sjezdovky jsou naproti tomu připravené, místy jsou na nich až dva metry sněhu. "Dosněžili jsme, rozhrneme, nachystáme a budeme čekat na počasí. Snad lidi přijedou," přál si Juračka.

Noční sněžení potěšilo i provozovatele Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích. "Na sjezdovkách máme přes 40 centimetrů sněhu a podle předpovědi počasí se můžeme o víkendu těšit na příjemné zimní počasí bez extrémních mrazů, což je ideální," řekl šéf areálu Luboš Sušila. V neděli se na sjezdovce Horal konají dětské závody ve slalomu. Ve Velkých Karlovicích je také upraveno zhruba 40 kilometrů tras pro běžkaře.

Jejich častým cílem bývají i Pustevny v Beskydech. Podle webu střediska jsou upravené standardní běžecké tratě i stopy na Radhošť a Martiňák. Sjízdný je i okruh kolem Zmrzlého. Hlavním lákadlem zde však jsou ledové sochy. Ve dvou stanech si návštěvníci mohou prohlédnout podmořský svět i svět brouků tak, jak je viděli sochaři. O víkendu je připraven i doprovodný program.

Díky příznivým sněhovým podmínkám se lyžuje i v nižších polohách, například na Slovácku ve Stupavě, Osvětimanech či v Břestku, v Rusavě na Kroměřížsku nebo na svahu nedaleko centra Zlína.