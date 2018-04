Praha - V horských střediscích je stále dost sněhu. Dobré lyžařské podmínky přilákaly na sjezdovky o velikonočním prodlouženém víkendu desetitisíce lyžařů. Pro většinu areálů šlo ale již o poslední lyžařský víkend v sezoně, končí se například v Beskydech či na Lipně. V některých areálech, kde zájem lyžařů je, se však bude lyžovat i po dnešku.

Nejvíce lidí lyžovalo o víkendu v hlavních krkonošských areálech. Do pěti středisek SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou přijelo lyžovat víc než 20.000 lidí. "Panovalo převážně slunečné počasí. Na sjezdových tratích je stále od 40 do 100 centimetrů sněhu," řekla ČTK Zina Plchová ze SkiResortu Černá hora - Pec. Od úterý by se tam mělo denně lyžovat už jen v Peci pod Sněžkou, kde budou mít lyžaři k dispozici asi osm kilometrů sjezdovek. "Lyžovat se tam bude až do 8. dubna. Na víkend se pro lyžaře otevře i areál na Černé hoře," řekla Plchová.

V plném provozu bylo o velikonočním víkendu i největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn. I tam lyžovaly tisíce lidí. Po Velikonocích přestane jezdit strana Medvědín, Horní Mísečky. V provozu zůstane Hromovka, Svatý Petr a vlek Stoh. "Na této straně bude v provozu většina sjezdovek. V tomto rozsahu chceme jezdit určitě o víkendu 7. a 8. dubna. Pokud to počasí dovolí, rádi bychom lyžovali ještě o víkendu 14. a 15. dubna. To se ale rozhodne v příštích dnech," uvedl René Hroneš ze špindlerovského skicentra.

Sezonu ukončila většina lyžařských středisek v Libereckém kraji. Dál se bude lyžovat v krkonošském areálu v Harrachově, zřejmě na víkend se rozjedou vleky v Černé Říčce v Desné v Jizerských horách. Sněhu je v horských střediscích dost, lidí ale ubývá a držet provoz by bylo příliš drahé, shodli se provozovatelé lyžařských areálů.

Provoz ukončil i skiareál Lipno v jižních Čechách. Potřebují totiž před letní sezonou provést pravidelnou údržbu lanovky a výrazně se snížila i poptávka po lyžování. Sezona dnes dočasně skončila i ve středisku Zadov. Provozovatelé přeruší provoz minimálně do čtvrtka, kdy se rozhodnou, zda budou ještě nárazově pokračovat.

S lyžaři se rozloučily i poslední areály na šumavském Železnorudsku, a to Špičák, Nad Nádražím, Belveder a Alpalouka. Všechny si skončenou sezonu pochvalují. Do 9. dubna zůstane v provozu nedaleký bavorský Velký Javor.

Na Vysočině zůstane možná jediným střediskem v provozu lyžařský areál Šacberk. Provozovatelé stále zvažují, že sezonu neukončí velikonočním pondělkem. ČTK to řekl Pavel Havlíček ze skiareálu Šacberk. Dodal, že zájem lidí o lyžování trvá. Aktuální informace o provozu lze sledovat na webu areálu.

Ve Zlínském kraji nekončí středisko Stupava na Uherskohradišťsku. Přes prodloužený víkend tam jely tři vleky a připravené byly tři sjezdovky, na kterých leží od 20 do 95 centimetrů sněhu. "Pojedeme každý den, určitě do příštího víkendu, ale možná i déle," řekl ČTK provozovatel Lubomír Orel.

Naopak v Beskydech dnešním dnem lyžařská sezona skončila. Všechna střediska ukončila provoz. Poslední beskydský lyžařský víkend charakterizovala podprůměrná návštěvnost.