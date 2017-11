Na zámku v Holešově na Kroměřížsku zahájili 15. listopadu výstavu hobby modelů. Prezentuje letadla, z nichž některá mají rozpětí více než sedm metrů, auta, lodě a velké plachetnice, ale také exponáty z historie holešovských pilotů jako jsou přilby nebo přístrojové desky. Výstava se koná v šesti sálech zadní části Zámecké galerie a bude otevřena do 12. ledna 2018.

Holešov (Kroměřížsko) - Více než 250 velkých modelů letadel, automobilů, lodí nebo železnice je vystaveno na zámku v Holešově na Kroměřížsku. Expozice zabírá šest sálů, exponáty na ni dodalo 140 modelářů. Jde o jednu z největších výstav svého druhu v České republice, řekl ČTK Miroslav Polášek, předseda spolupořádajícího Leteckomodelářského klubu Čmelák Holešov.

"Výstava je koncipovaná jako průřez celou modelařinou. Ne každého baví jen letadýlka, tak jsme chtěli ukázat lidem, co všechno ta modelařina je. Vystavovatelé jsou z celé Moravy, od Ostravy až po Znojmo," řekl Polášek.

Návštěvníci na zámku uvidí například větroně o rozpětí křídel až sedm metrů nebo koráby a plachetnice, které získaly ocenění na modelářských mistrovstvích světa. Některé exponáty jsou zavěšeny v prostoru. Raritou je například polomaketa vojenského bombardéru Vickers Wellington s lehkou a pevnou geodetickou konstrukcí, ve kterém létali čeští piloti v Anglii. Nechybí ani letadla poháněná turbínou nebo čtyřtaktním motorem. Většina modelů je funkčních.

Vystaveny jsou také předměty, které se k danému oboru vztahují. Jsou to třeba přilby, kombinézy a přístroje z řídicí kabiny, které se dochovaly z dob fungování holešovského letiště. Pozornost upoutají i modely historických letadel, která poprvé vzlétla už v roce 1928.

Ke stavbě modelů využívají modeláři stavebnice, někteří však dávají přednost vlastní konstrukci. Zatímco dříve tvořily základní materiály pro jejich výrobu smrkové dřevo, balza a překližka, dnes se k nim podle Poláška přidávají lamináty nebo uhlíkové kompozity. "Jednodušší menší modely i s ovládáním přijdou na 4000 až 5000 korun, velké aeroplány ale mohou stát i 250.000 korun. Hodně záleží na jejich pohonu," uvedl Polášek.

Leteckomodelářský klub Čmelák Holešov má aktuálně 52 členů, od školáků po seniory. "Podařilo se nám během posledních tří let přitáhnout mladé, takže už nejsme jen klubem důchodců," řekl Polášek, který se modelářství věnuje už od mládí. Z jeho výtvorů jsou na zámku vystaveny například dvouplošník Pitts s téměř třímetrovým rozpětím křídel nebo letoun Piper podobných rozměrů.

Výstava hobby modelů je otevřena denně kromě pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Návštěvníci si mohou u vstupu půjčit katalog, který je expozicí provede a který shrnuje informace ke všem vystaveným modelům. Pořadatelé také zvou na předvádění nákladních tahačů v akci, které se bude konat pravidelně o víkendech. K prodeji je i zboží z hobby shopu. Výstava potrvá do 12. ledna příštího roku.