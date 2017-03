Praha - Čeští atleti odletěli na halové mistrovství Evropy a na palubě letadla do Bělehradu nechyběl ani koulař Tomáš Staněk. Druhý muž letošních kontinentálních tabulek v posledních týdnech léčil svalové zranění, které by ale už mělo být v pořádku. Staněk má v aktuální halové sezoně nejlepší výkon z Jablonce 21,32 metru a před ním je z Evropanů pouze dvojnásobný mistr světa David Storl z Německa.

"Jsem zdravý, forma by snad měla být stejná," řekl novinářům před odletem Staněk. Na mezinárodním mítinku v Ostravě v polovině února si poranil tříslo a dva týdny odpočíval. "Hlavní bylo pořádně doléčit zranění, abych mohl házet. Už mě to nijak nelimituje. Mám to zatejpované a ještě si to nechám zatejpovat dvakrát tolik, aby se tam nic nepoškodilo."

Cíle si raději moc nedává. Už několikrát v kariéře měl dobrou formu, ale na vrcholné akci ji nedokázal využít. "Hlavní je postup z kvalifikace," prohlásil. "Ještě jsem nehodil to, na co mám," uvedl.

Do letadla nastoupilo 25 atletů, neboť evropská asociace neschválila účast původně nominovaného druhého náhradníka do štafety Michala Desenského a vinou zranění z týmu vypadla běžkyně Diana Mezuliáníková.

Lídrem evropských tabulek je Pavel Maslák, který bude v běhu na 400 metrů útočit na třetí zlatou medaili za sebou. Na halových šampionátech zůstává již čtyři roky neporažen a jiný cíl než zlato nemá. Obzvlášť když mezi přihlášenými nemá vážnějšího soupeře. "Odjíždím s dobrými pocity. Jsem zdravý, všechno drží. Sice se teď cítím trošku unavený, ale do závodu budu v pohodě. Do Bělehradu nemohu jet s ničím jiným než obhájit," uvedl.

Druzí v evropských tabulkách stejně jako Staněk jsou i čtyřstovkařka Zuzana Hejnová či vícebojař Adam Sebastian Helcelet, který si vytvořil osobní rekord a chce ho zlepšit ještě jednou. "Momentálně se cítím dobře a formu mám, tak musím zaklepat, aby to vydrželo. Když se mi podaří zlepšit osobák, tak věřím, že by to na medaili mohlo stačit," uvedl.

Také Hejnová myslí na cenný kov, i když halu bere dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek jako doplněk k letní sezoně. "Po dlouhé době mě nic zdravotně neomezuje. Cítím se v dobré formě a věřím, že mám na to, abych si vylepšila osobní rekord," řekla ke čtyři roky starému času 51,27 sekundy z halového ME v Göteborgu. "Za medaili bych byla určitě ráda," doplnila.