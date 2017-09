Nepomuk (Plzeňsko) - Přes 110 příslušníků rodu Němejců se dnes sešlo v Nepomuku na pátém setkání všech tří českých větví rodu. Setkání se koná pod záštitou města Nepomuku v hotelu na náměstí Augustina Němejce, kam se sjeli také potomci ze Slovenska, Rakouska, Německa a USA. ČTK to řekl organizátor Rostislav Němejc.

"Základ národa a státu je rodina, a to je to hlavní, proč se tu scházíme. I letos je tu 15 dětí, tedy nastávající generace. Je strašně dobře, že se dále předává výchova k hrdosti, že se nemáme jako Němejcové i jako Češi za co stydět," uvedl.

Prezentoval už páté rozšířené vydání Almanachu rodu Němejců, který má 158 stran a zahrnuje kompletní aktualizované údaje o rodu od 1. poloviny 16. století po loňský rok. "Mapuje více než 500 let události bohaté na dějiny rodu. Almanachem získáváme o sobě informace. Zahrnuje nejnovější badatelské poznatky, zároveň však na základě analýz DNA historicky poprvé nastiňuje genetické kořeny a vazby jednotlivých rodových větví," uvedl.

Nepomuk se 3700 obyvateli v roce 2010 opravil pro kulturní aktivity díky dotaci EU 27 milionů korun nevyužívaný rodný dům malíře Augustina Němejce, který je po světci Janu Nepomuckém druhým nejslavnějším rodákem. V domě je 80 Němejcových obrazů, některé vlastní město, další zapůjčili soukromí sběratelé, muzea a galerie. V domě jsou prostory pro pořádání koncertů, kurzů, výstav a dalších projektů.

Účastníci také odhalili pamětní desku Petru J. Němejcovi (1890-1951), plzeňskému primátorovi a vězni nacistických táborů. Součástí setkání byla přednáška shrnující nové poznatky z historie rodu a prezentace objevené šlechtické větve rodu Němejců v Rakousku (Edler von Nemec).

Příslušníci letos oslavili 484. výročí první zmínky o předkovi Janu Němejci, který v roce 1533 zakoupil od strakonické vrchnosti, maltézských rytířů, svobodný purkrechtní statek v Modlešovicích u Strakonic a zároveň také právovárečný dům na náměstí ve Strakonicích. V roce 1722 pak jeho potomci Rudolf Němejc s bratrem Vojtěchem založili nepomuckou měšťanskou větev rodu. Z ní pocházel akademický malíř a nejvýznamnější člen rodu, autor opony plzeňského divadla, Augustin Němejc (1861-1938), dále pak profesor František Němejc, zakladatel moderní české paleobotanické školy, a jeho sestra, univerzitní profesorka Adéla Kochanovská-Němejcová, přední fyzička zvaná "česká madam Curie".