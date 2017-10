Curych - Francouzský útočník Olivier Giroud z Arsenalu, ale poprvé i brankář a také osmnáctiletá fotbalistka z Venezuely jsou v závěrečné nominaci na gól roku v anketě FIFA. Držitel Ceny Ference Puskáse bude vyhlášen 23. října v Londýně na galavečeru FIFA, jehož vrcholem je dekorování nejlepšího hráče sezony.

O trojici finalistů v anketě gól roku rozhodují fanoušci. U Girouda v prvním kole hlasování ocenili jeho trefu takzvaným kopem škorpiona v novoročním zápase anglické ligy proti Crystalu Palace. Jednatřicetiletý fotbalista ho označil za nejlepší, jaký kdy vstřelil. Mezi finalisty se dostal jako první Francouz v historii.

Teenagerka z Venezuely Deyna Castellanosová uchvátila fanoušky gólem z poloviny hřiště na loňském mistrovství světa hráček do 17 let v Jordánsku. Už loni se do finálové trojice dostala její krajanka Daniuska Rodríguezová díky parádnímu sólu.

Třetím, kdo zůstal ve hře o Puskásovu cenu, je poprvé v historii brankář. Jihoafričan Oscarine Masuluke se v poslední minutě zapojil do útoku a nůžkami dal vyrovnávací gól týmu Baroka FC proti Orlandu Pirates.