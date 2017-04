Dortmund (Německo) - Němečtí vyšetřovatelé považují úterní bombový útok na autobus s fotbalisty Borussie Dortmund za teroristický čin, který může mít napojení na takzvaný Islámský stát. Vzhledem k účinnosti nastražených bomb hovoří o štěstí, že si útok vyžádal jen jedno vážnější zranění.

Hráči Dortmundu by v dnešním odloženém zápase Ligy mistrů s Monakem rádi věnovali vítězství obránci Marcu Bartrovi, který byl při útoku zraněn a skončil v nemocnici se zlomeninou v zápěstí a se střepy v paži. "Všichni jsme v šoku a myslíme na Marca. Doufáme, že bude zase brzy v pořádku. Ten zápas odehrajeme pro něj," řekl kapitán Dortmundu Marcel Schmelzer. Bartra se podle klubového webu po operaci cítí dobře a chce čtvrtfinále sledovat v televizi.

Policie podle agentury DPA už zadržela Iráčana, který má stejně jako další podezřelý podle vyšetřovatelů blízko k islamistům. Podle mluvčí státního zastupitelství Frauke Köhlerové se u místa útoku našly tři shodné vzkazy, z nichž vyplývá, že by mohl mít islamistické pozadí. Text požaduje, aby spolková republika stáhla průzkumné letouny Tornado využívané v boji proti Islámskému státu a aby uzavřela základnu amerických vojsk v západoněmeckém Ramsteinu.

Mluvčí uvedla, že v bombách účinných v okruhu přes 100 metrů, byly kovové součástky. "Jedna z kovových součástek se v autobuse zavrtala do opěrky pod hlavu. Můžeme proto hovořit o štěstí, že se nestalo něco horšího," řekla Köhlerová.

Předseda dortmundského klubu Reinhard Rauball očekává, že i ve složité situaci podá mužstvo nejlepší výkon. "V kabině jsem hráčům řekl, aby všem ukázali, že nebudeme ustupovat teroru. Dnes nebudeme hrát jen za sebe, budeme hrát za všechny, ať už je to Borussia, Bayern Mnichov nebo Schalke," doplnil ředitel klubu Hans-Joachim Watzke.

Podporu Borussii vyjádřilo i vedení soupeřova klubu. "Samozřejmě jsme uvažovali o tom, jestli bychom měli tento zápas vůbec odehrát, ale fotbal se nesmí stát rukojmím těchto jedinců. UEFA, Borussia a my jsme na stejné straně," uvedl viceprezident Monaka Vadim Vasiljev.

Hráči Borussie po úterním večerním útoku strávili noc s rodinami a dopoledne se sešli v tréninkovém centru ve východní části města. Na místo dorazili vlastními vozy, kterými také komplex opustili. Druhý klubový autobus vjel do centra po týmovém tréninku. Areál střežila policie a do okolí dorazili i někteří fanoušci.

"Umíte si sami představit, jestli se hráčům spalo dobře, nebo špatně. Sešli jsme se společně, budeme se připravovat na zápas a musíme se nějak vyrovnat s tím, co se stalo," řekl předseda dortmundského klubu Reinhard Rauball.

"Tým takovouhle situaci nikdy nezažil. Ale stále očekáváme, že předvede ten nejlepší výkon. Mužstvo se musí vypořádat s dvěma věcmi najednou a já věřím, že to dokáže. Bude to pro nás velká výzva," dodal.

"V kabině jsem hráčům řekl, aby všem ukázali, že nebudeme ustupovat teroru. Dnes nebudeme hrát jen za sebe, budeme hrát za všechny, ať už je to Borussia, Bayern Mnichov nebo Schalke. A samozřejmě za Marca, který chce vidět svůj tým zvítězit," doplnil ředitel klubu Hans-Joachim Watzke.

Na trénink dorazily i čtyři mladé fanynky. Na podporu týmu držely karty v žlutočerných barvách Borussie s nápisem "You will never walk alone", což je jedna z klubových písní.

"Včera jsem byla na stadionu a cítila jsem se bezpečně. Samozřejmě, bylo to trochu děsivé, ale myslím, že se všemi těmi policisty tady a na stadionu to bude dobré," řekla jednadvacetiletá studentka inženýrství Annika Lentwojtová.