Čeladná (Frýdecko-Místecko) - Hlavními hvězdami čtvrtého ročníku festivalu Ladná Čeladná budou Aneta Langerová a David Koller. Festival, který se uskuteční 3. a 4. srpna v areálu Základní školy Čeladná na Frýdecko-Místecku, uvede 16 koncertů. Připravena budou i divadelní představení pro děti, animované projekce, workshopy, kreativní dílny a další doprovodný program, řekla ČTK mluvčí akce Michaela Vávrová.

Také letos festival nabídne různé hudební žánry, mezi nimiž nebude chybět rock, hardrock, rokenrol, ale také ska, swing či balkánské rytmy. Návštěvníci se mohou těšit třeba na indie-rockové uskupení Downbelow, bratislavské Korben Dallas či britské The Carny Villains.

"Věříme, že kapely a interpreti v čele s Anetou Langerovou a Davidem Kollerem osloví široké spektrum fanoušků. Zároveň si na své přijdou příznivci rockověji laděné hudby, stejně jako milovníci tanečních rytmů. A jako každý rok nemůže chybět zahraniční kapela, která v minulém roce bodovala na Colours of Ostrava. Tentokrát si na Čeladné zahrají britští The Carny Villains kombinující swing, ska, balkán a punkrock," uvedl člen dramaturgického týmu Jiří Moravčík.

Festival tradičně chystá i program zaměřený na děti, pro které bude připravena speciální scéna. Nabídne třeba divadelní představení, ale také tradiční české večerníčky z dílny České televize nebo předčítání pohádek.

"Za pozornost rovněž stojí hudebně-divadelní projekt kapely Už jsme doma, která ve spolupráci se členy divadla Buchty a loutky uvede na hlavní scéně své hudební představení inspirované večerníčkovským loutkovým seriálem Krysáci," uvedla Vávrová. Děti budou mít v zóně také trampolíny, stolní hry nebo různá soutěžní stanoviště. V tělocvičně bude klidová zóna.

Dvoudenní vstupné vyjde v předprodeji na 300 korun, jednodenní na 200. Na místě budou vstupenky o 50 korun dražší. Děti do 140 centimetrů mají vstup zdarma, návštěvníci do 15 let zaplatí 150 korun. Bližší informace lze najít také na www.ladnaceladna.cz.