Ilustrační foto - V pražské Písnici začala 3. dubna 2018 kompletní rekonstrukce Libušské ulice. Uzavírka potrvá až do konce letošního roku. Objížďky pro řidiče povedou přes Vestec nebo Cholupice a uzavřen zůstane nájezd na Pražský okruh, autobusy MHD úsek objedou písnickými ulicemi. Náklady opravy jsou 118 milionů korun. Na snímku je uzavřený příjezd do Písnice ve směru od Dolních Břežan. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Na rozvoj dopravy v Praze by mělo do roku 2030 jít 112 miliard korun. Vyplývá to z takzvaného plánu udržitelné mobility, který město poslední tři roky připravuje a zastupitelstvo by ho mělo schválit v září. Novinářům to dnes sdělil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Na dopravu by mělo každý rok jít 35 procent z celkových investic města. Finančně zapojit by se podle náměstka měl i stát.

Návrh plánu zahrnuje takzvaný zásobník projektů, ve kterém je více než 400 návrhů za celkovou částku 340 miliard korun. Z nich tým, který plán připravuje, vybral 240 nejdůležitějších, které si město s ohledem na finance bude moci dovolit.

Částka 112 miliard, kterou by město mělo v dalších dvanácti letech do oblasti dopravy investovat, vychází z rozpočtových výhledů a zhodnocení možných půjček. Podle náměstka jde o konzervativní odhad. "Osobně si myslím, že ve finále to bude více peněz," uvedl. Dodal, že celou částku by nemělo hradit město, ale zapojit by se měl i stát a peníze z evropských fondů.

Nejpodstatnějšími investicemi, na které by se město mělo zaměřit, je dostavba vnějšího a vnitřního okruhu, metro D a rozšíření železniční sítě včetně železnice na letiště a dále do Kladna. Kromě toho jsou součástí plánovaných opatření také další silniční stavby, jako jsou obchvaty Dolních Měcholup a Písnice, Hostivařská spojka či propojení Průmyslové a Kutnohorské.

Praha by do roku 2030 měla mít 100 kilometrů nových cyklostras a plán zahrnuje také snížení podílu automobilové dopravy a podporu elektromobilů. Plán počítá také s budováním P+R parkovišť ve spolupráci se Středočeským krajem. MHD by měla být do roku 2025 zcela bezbariérová. Do oprav ulic a mostů má jít celkem 27 miliard korun.

Navržená opatření jsou součástí plánu udržitelné mobility, který řeší dopravu v Praze a její uspořádání do budoucna. Podle rozhodnutí Evropské komise musí podobným koncepčním dokumentem disponovat každé velké město v Evropské unii do konce letošního roku, jinak nebude moci čerpat peníze ze dvou klíčových evropských fondů, a to Operačního programu doprava a Integrovaného regionálního operačního programu. Podle Dolínka by plán mělo schválit zastupitelstvo ještě před podzimními volbami.

Všechny návrhy si lidé mohou prohlédnout na výstavbě Plán mobility pro Prahu a okolí, která se otevře v úterý 29. května a potrvá do 17. června v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v sídle Institutu plánování a rozvoje vedle Emauzského kláštera.