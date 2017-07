Paříž/Praha - Dvojnásobné zastoupení ve skoku o tyči a v hodu oštěpem bude mít česká atletika na sobotním mítinku Diamantové ligy v Paříži. Oštěpem budou házet loňský vítěz seriálu Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý, v tyčkařském sektoru se představí Jan Kudlička a Michal Balner.

Vadlejch s Veselým se tři dny po středeční Zlaté tretře znovu utkají také s Němci Thomasem Röhlerem a Johannesem Vetterem. Olympijský vítěz Röhler zazářil v Ostravě dvěma hody za 91 metrů, nejlepší český oštěpař této sezony Vadlejch ho porazil minulý týden na mistrovství Evropy družstev v Lille, kde hodil svůj výkon sezony 87,95 metru. Do souboje o vítězství by mohl zasáhnout také Fin Tero Pitkämäki, jenž se při první lize ME družstev výkonem 88,27 zařadil na čtvrté místo letošních tabulek.

Mistr světa z roku 2013 Veselý by rád zaútočil na hranici 83 metrů, která by mu zaručila start na světovém šampionátu. Na Zlaté tretře v úvodním pokusu předvedl svůj nejlepší hod sezony 82,16, ale pak už se nezlepšil.

Tyčkaře čeká duel s kompletní světovou špičkou včetně světového rekordmana Renauda Lavillenieho z Francie i jediného skokana s šestimetrovým výkonem v tomto roce Sama Kendrickse z USA. Český rekordman Kudlička zatím pod širým nebem skočil maximálně 570 centimetrů. Formu si pochvaloval, ale při závodech se většinou potýkal s nevyzpytatelným větrem. Nejlepším Čechem venkovní sezony je Balner, který minulý týden v německém Hofu vyhrál výkonem 580. Zajistil si tím účast na MS v Londýně.

Ze Zlaté tretry se do Paříže přesunul také úřadující mistr světa a lídr světových tabulek v trojskoku Christian Taylor. Utká se s krajanem Willem Clayem, který se vítězným skokem 17,91 z národního šampionátu zařadil na druhé místo letošního tabulek. Taylor na americký šampionát přicestoval na otočku z Evropy a po jednom nevydařeném pokusu soutěž ukončil. Startoval jen kvůli potvrzení divoké karty pro MS.

Favoritem krátkých překážek bude Jamajčan Omar McLeod, který národní rekord při domácím mistrovství stlačil na 12,90. Žádný jiný překážkář se letos pod 13 sekund ještě nedostal. Domácí nadějí bude Garfield Darien, který se při vítězství na Zlaté tretře zařadil na druhé místo této sezony.

Do Paříže se vrací běžkyně na 3000 metrů překážek Ruth Jebetová, která ve francouzské metropoli loni v srpnu vylepšila světový rekord na stále platných 8:52,78. Vedle této dvacetileté reprezentantky Bahrajnu se bude hodně očekávat také od osmnáctileté Keňanky Celliphine Chespolové, která v květnu v Eugene zaběhla druhý čas historie 8:58,78.

Program Diamantové ligy začne v Paříži v 19:08 mužskou výškou.