České Budějovice - Na Šumavě a v Jizerských horách dnes v noci mrzlo, teploty pod nulou zaznamenalo deset stanic v republice. Největší mráz byl v lokalitě Kvilda-Perla na Šumavě, a to minus 3,4 stupně Celsia. Na šumavské Rokytské slati bylo minus 2,5 stupně Celsia. ČTK to řekl mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák.

"Mráz byl zejména v mrazových kotlinách, není to běžný terén. Velmi nízké teploty panovaly ale i jinde," řekl mluvčí. Na dalších pěti stanicích byly teploty do jednoho stupně Celsia, na velkých množstvích stanic bylo do pěti stupňů, dodal.

V Jizerských horách měli nejméně stupňů na v osadě Jizerka, kde teplota klesla pod minus jeden stupeň Celsia. ČHMÚ na své stanici na Jizerce v noci zaznamenal minus 1,4 stupně. Minimum na soukromé stanici Jizerka-rašeliniště, která je asi o kilometr dále, bylo ještě o dvě desetiny nižší - minus 1,6 stupně Celsia.

To, že i v létě na Jizerce v noci mrzne, je podle Pavla Jůzy z ústecké pobočky ČHMÚ běžné. "Výjimkou je spíše letní měsíc, kdy na Jizerce nemrzne. Není to každý den, ale i v červenci mrzne jeden, dva či tři dny v měsíci," uvedl meteorolog.

Příliv studeného vzduchu se projeví i ve zbytku týdne, kdy se budou maximální denní teploty pohybovat jen kolem 20 stupňů Celsia, nejchladnější by podle meteorologů měla být sobota. "Také noci budou chladné a to hlavně noc na neděli, kdy by minima mohla klesat na podobné úrovně jako dnes ráno," uvedl Martin Štros z meteocentrum.cz.

Připomíná, že červencový vpád chladného počasí není ničím neobvyklým. "V posledních deseti letech se stalo každý rok, že maxima v nějakém červencovém dni zůstala pod 20 stupni Celsia," podotkl. Posledním rokem, kterým toto překvapení nepřichystal, byl až rok 2006, tehdy měl nejchladnější den měsíce hodnotu 24 stupně Celsia, uzavřel.