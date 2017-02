Silničáři našli vady na novém úseku dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, který se pro řidiče otevřel vloni v létě. Na snímku z 31. července je most přes Koberný rybník.

Silničáři našli vady na novém úseku dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, který se pro řidiče otevřel vloni v létě. Na snímku z 31. července je most přes Koberný rybník. ČTK/Pancer Václav

Praha - Na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí na Táborsku a Bošilcem na Českobudějovicku nebudou osobní auta potřebovat dálniční známku. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se na tom dnes dohodl se starostou Veselí nad Lužnicí Ladislavem Sýkorou. Výjimka ze zpoplatnění začne platit zhruba do měsíce a bude trvat do doby, kdy úsek začne sloužit jako plnohodnotná dálnice. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Úsek dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic v režimu předčasného užívání letos v lednu. Podle vyhlášky se tím silnice zařadila mezi zpoplatněnou dálniční síť, ačkoliv řidičům jsou zatím k dispozici pouze dva pruhy.

"Není logické, aby řidiči platili za dálnici, která ještě ani nebyla dostavěna a nemá čtyři pruhy," uvedl dnes starosta Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora. Motoristé, kteří se úseku kvůli poplatku vyhýbají, podle starosty jezdí přes město, kde proto stoupla intenzita dopravy.

Výjimka ze zpoplatnění pro osobní automobily začne platit zhruba do měsíce, poté co ministerstvo dopravy přijme potřebné opatření pro úpravu provozu. Osvobození od dálniční známky bude na stavbě dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí platit až do doby, kdy začne sloužit v plném, tedy čtyřpruhovém provozu. Dálnice v tomto úseku bude podle ministerstva dopravy kompletně otevřena letos na podzim.

Dálnice D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. O potřebě této komunikace se mluví tři desítky let. Zatím je v provozu pouze 42 kilometrů mezi Veselím nad Lužnicí a Meznem na Benešovsku.