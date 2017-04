Praha - Na dálnici D1 dnes po poledni začala dopravní omezení kvůli plánovanému nočnímu bourání tří mostů. Provoz na části dálnice mezi Šternovem a Ostředkem na Benešovsku a u Koberovic na Pelhřimovsku byl od 13:00 ve směru na Prahu stahován do jednoho pruhu kvůli přípravným pracím. ČTK to řekl Ivan Čásenský, který má na starosti stavební dozor. Dělníci na vozovku navážejí štěrk, do nějž budou nevyhovující nadjezdy shodí. Kompletní uzavírka je plánována od dnešních 19:00 do nedělních 09:00. Auta nad 12 tun nebudou moci jezdit mezi 21. a 90. kilometrem, hlavní objízdná trasa povede přes Tábor.

Do jednoho pruhu byla stažena doprava ve směru na Prahu u mostu nedaleko Koberovic v úseku dlouhém asi 300 metrů. Mezi Ostředkem a Šternovem jsou omezení rozsáhlejší, protože se tam bourají dva nadjezdy, a to u Choratic a Šternova. Dopravní opatření u šternovského mostu měla podle Čásenského proti původnímu plánu zpoždění. "Na Prahu se jezdí v jednom pruhu a do Brna ve dvou pruzích," popsal Čásenský odpolední režim na D1. Mluvčí středočeské policie Pavel Truxa ČTK kolem 14:00 řekl, že se na dálnici zatím nevyskytly žádné dopravní komplikace.

Při úplné uzavírce budou večer nákladní auta ve směru od Prahy odkláněna v Mirošovicích na Tábor. Osobní vozy se dostanou až k Ostředku a dál musejí pokračovat po vedlejších silnicích. Oficiální objížďka vede z Mirošovic po I/3 a D3 na Tábor, dále po I/19 na Chýnov a Pelhřimov a po I/34 na exit 90, kde se u Humpolce opět najíždí na D1.

"Objízdná trasa přes Tábor je povinná pro nákladní dopravu nad 12 tun, protože je potřeba ji držet na silnicích první třídy. Doporučujeme ji však i řidičům osobních aut, kteří cestují mezi Prahou a Brnem, protože je rychlejší," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Ostatní řidiči mohou z D1 sjet až u Ostředku a z druhé strany v Koberovicích, protože přímo uzavřen bude jen 34. až 49. kilometr a 75. až 81. kilometr. "Mezi tím se auta mohou pohybovat, možností na objížďku je tam několik," dodal mluvčí.

Mosty přestřihnou pneumatické nůžky, betonové kusy spadnou do štěrkového lože a dělníci je rozeberou a odklidí. Podle Čásenského jde o akci náročnou na techniku i počet lidí. U každého mostu budou pracovat troje nůžky a asi šest desítek dělníků. "Musí tam být ještě záložní mechanizace, kdyby se nějaké pneumatické nůžky porouchaly," dodal Čásenský.

Hodně používaný je hlavně most na 41. kilometru u Šternova, přes nějž vede trasa z Českého Šternberku do Divišova. Další dva nadjezdy u Choratic a Koberovic používají spíše zemědělci a lesníci. Nové mosty mají být dostavěny příští rok.