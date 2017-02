Velká Bíteš (Žďársko) - Na dálnici D1 mezi sjezdy 162 Velká Bíteš a 168 Devět křížů byl kvůli stavbě dálničního nadjezdu ve 22:00 uzavřen jízdní pás na Brno. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Uzavírka potrvá do 06:00 v neděli. Policisté odklánějí dopravu na objízdnou trasu přes Velkou Bíteš a po silnici II/602. Ve směru z Brna do Prahy zůstala doprava na dálnici, ale vedena je v jednom jízdním pruhu.

Stavbaři budou v noci osazovat čtyři nosníky nového nadjezdu na 164,5 kilometru dálnice. Termín uzavírky podle mluvčího vybralo ŘSD kvůli tomu, že v noci na neděli je na dálnici nejnižší intenzita dopravy.

Objízdná trasa pro auta směřující na Brno vede od dálničního sjezdu na 162. kilometru po silnici I/37 do Velké Bíteše a dál po silnici II/602 souběžné s dálnicí k nájezdu na D1 u Devíti křížů. Podle Rýdla by pro řidiče měla objížďka znamenat zdržení jen v řádu minut.

Stavební práce na D1 mezi Velkou Bíteši a Devíti kříži začaly loni v dubnu. Stavbaři už dokončili opravy pravého jízdního pásu. Celý tento opravovaný úsek by měl být hotov letos na podzim. Za opravy 5,4 kilometru dálnice ŘSD zaplatí 685 milionů korun bez DPH. Stavbu provádí sdružení firem Alpine Bau Cz, OHL ŽS a Eurovia CS.