Uherský Brod (Uherskohradišťsko) - Na tradiční cyklopouť, kterou pořádá uherskobrodská sportovní organizace Orel, se letos vydalo 120 cyklistů z celé České republiky a Slovenska. Z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku vyrazili v noci na dnešek. Jejich cílem bude tentokrát portugalská Fátima, která slaví stoleté jubileum od prvního zjevení Panny Marie. ČTK to řekl hlavní organizátor akce Petr Gabriel.

Největší část pelotonu tvoří cyklisté ze Zlínského kraje, avšak organizátoři přijali přihlášky účastníků od Českých Budějovic až po slovenský Prešov. "Nejstaršímu účastníkovi je 78 let, nejmladší má 12 roků. Nejstarší kolo, na kterém se letos pojede, je z roku 1994," sdělil Gabriel. Tři účastníci poutě pojedou na lehokolech, jeden na tříkolce a jeden dokonce na takzvaném handbiku.

Cyklopouť slavnostně zahájila pondělní večerní mše v kostele Nanebevzetí panny Marie v Uherském Brodě. Autobusy s cyklisty a koly vyrazily směrem na Pyrenejský poloostrov dnes v 01:30.

Pro start samotné cyklopoutě si uherskobrodští organizátoři vybrali španělskou vesnici Vega de Valcarce, která se nachází na hlavní svatojakubské poutní cestě. Odtud na ně cestou do Fátimy, při které se zastaví i na poutním místě Santiago de Compostela, čeká osm etap v délce 70 až 100 kilometrů. Celková délka trasy je 700 kilometrů.

"Většinou půjde o středně náročné etapy, uvidíme, jak budeme zvládat horko. Pojedeme po cyklostezkách, asfaltových silnicích i šotolině," řekl Gabriel. Přespávat budou cyklisté ve školních tělocvičnách a sportovních halách.

Do Fátimy by měl peloton dorazit v sobotu 12. srpna. O den později tam účastníci cyklopoutě navštíví nedělní mši, poté je čekají dva dny volna. Návrat do České republiky mají cyklisté naplánovaný na pátek 18. srpna.

Letošní cyklopouť je v pořadí už třináctá. Při předchozích ročnících se peloton vydal například do Santiaga de Compostela ve Španělsku, maďarské Budapešti, německého Kolína nad Rýnem, ale také třeba na Svatou Horu u Příbrami.