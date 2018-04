Praha - Na čtyřletých maturitních oborech středních škol dnes začaly jednotné přijímací zkoušky. Podle údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které je organizuje, k nim dnes mělo přijít zhruba 62.000 dětí po celé zemi. Zájemci o studium psali hodinový test z českého jazyka a test z matematiky, který trvá 70 minut. Většinu z nich čeká další zkouška v pondělí, protože se přihlásili na dvě školy. V pátek a příští úterý pak ke zkouškám přijdou uchazeči na víceletá gymnázia.

Například na čtyřletém Gymnáziu Arabská v Praze se letos o studium uchází 441 dětí, zjistila ČTK. K dnešnímu prvnímu termínu přijímacích zkoušek se přihlásilo 256 z nich. Škola přijme 150 nových žáků do pěti tříd.

Většinu deváťáků dnes ráno ke střední škole doprovázeli rodiče, kteří občas ještě chvíli po rozloučení nervózně postávali v jejím vestibulu. "Syn se přihlásil sem a pak ještě do Kladna na Kameňák (Gymnázium Kladno), ale lepší by to bylo asi tady," řekl ČTK jeden z otců, který přijel s dítětem do Prahy z Nového Strašecí. Přiznal, že je nervózní. Před zkouškami jeho syn na gymnázium dojížděl už na přípravné kurzy.

První kroky uchazečů vedly k nástěnce v hale, kde si přečetli, do jaké místnosti mají jít. Gymnázium Arabská je rozdělilo do 32 tříd po zhruba 15 dětech. Zkoušky ve škole skládali i dva žáci, kteří si v posledních dnech zlomili pravou ruku. Vzhledem k tomu, že by nemohli psát ani v náhradním termínu, připravila pro ně škola asistenty zapisovatele. Těm dívka a chlapec mohli diktovat, co chtěli v testu zaznamenat.

Na rozdíl od některých jiných škol Gymnázium Arabská neorganizuje navíc vlastní přijímací zkoušky. "Kromě výsledku jednotných přijímacích zkoušek hodnotíme výsledky z osmi předmětů na základní škole a dále zohledňujeme úspěchy v předmětových olympiádách," uvedla ředitelka Zdeňka Hamhalterová.

Naopak třeba čtyřleté Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové, kde studuje přibližně 600 studentů, dělá vlastní zkoušky z angličtiny. Přesto se na školu letos přihlásilo zhruba o deset procent více dětí než loni, řekl ČTK ředitel školy Robert Novák. Gymnázium bude přijímat 150 z 300 uchazečů.

Už hodinu před začátkem čekali první žáci na přijímací zkoušky u ústecké obchodní akademie. "Podávala jsem si dvě přihlášky. Dnes mě čeká přijímací řízení tady, v pondělí ještě na další škole," řekla čtrnáctiletá Jana. Ke škole ji doprovodila matka. "Dcera se na přijímací zkoušky připravovala několik týdnů. Zkoušela i ostré testy z minulých let," uvedla.

Testy z internetu a novin si zkoušel dělat i patnáctiletý Matěj z Ostravy. "Syn také chodil do přípravného kurzu na jednu ze škol, kterou si vybral. Zajímají ho počítače, takže podle toho jsme volili i výběr školy," řekl jeho otec. Podle něj syn vůbec neřeší, že mají přijímací zkoušky jednotnou podobu. "Ví, z čeho dělá přijímačky a podle toho se připravoval. A jestli jsme nervózní? On to nedává najevo a já se snažím nebýt, ale samozřejmě na něj od rána myslím," dodal.

Podle Cermatu se letos k jednotným přijímačkám přihlásilo 87.258 dětí. Je to o 880 víc než loni. Zhruba tři čtvrtiny z nich se chystají na zkoušky na dvou školách, z obou pokusů se jim bude započítávat lepší výsledek. Největší zájem je o osmiletá gymnázia, na která si alespoň jednu přihlášku podalo 18.833 uchazečů, což je víc než pětina všech.

Výsledky zkoušek dostanou ředitelé v pátek 27. dubna. Náhradní termíny jednotných zkoušek stanovilo ministerstvo na 10. a 11. května.