Kangnung - Špatný vstup do zápasu stál podle brankáře Pavla Francouze hokejisty olympijský bronz. Češi v duelu o třetí místo prohráli s Kanadou a Francouz vstřebával šest inkasovaných branek.

"Pro gólmana je vždycky nepříjemné, když dostane šest gólů, ale úplně to neodpovídá obrazu hry," řekl Francouz k počtu branek ve své síti. Důvodem podle něj byla prohraná první třetina 1:3. "Začátek nám nevyšel a to nás stálo bronzové medaile. Museli jsme jít na risk, otvírala se okýnka, která Kanada využila."

Kanaďané byli jako vždy silní před brankou. "I když jsme se snažili k nim dotahovat, byli jsme s nimi svázaní, tak se tam hokejka vždycky uvolnila. Dokázali změnit směr střely a puk si našel skulinku v mém postoji," řekl Francouz.

Česká jednička v turnaji nebyla naštvaná, spíše cítila zklamání. "Obrovské, protože touha byla velká. Těžko se to vstřebává, když vidíte druhý tým, jak se raduje," řekl Francouz. "Cítili jsme, že tým má sílu, že můžeme něčeho dosáhnout, ale nakonec se to nepovedlo. O to je to horší," řekl sedmadvacetiletý brankář.

Závěrečná prohra v boji o bronz zkalila výkon týmu, který po třech výhrách ve skupině a zvládl i čtvrtfinále. "S odstupem času budu vzpomínat jinak, ale teď jsem v negativních emocích, protože jsme nezvládli nejdůležitější zápasy. Proto to až tak pozitivní hodnocení být nemůže," řekl a dodal: "Nějakou sílu jsme ukázali, ale na druhou stranu čtvrté místo není žádný úspěch. Na čtvrtého se nikdy nevzpomíná."

Po olympijském turnaji zamíří Francouz zpět ke klubovému zaměstnavateli a už v pondělí bude hájit branku Čeljabinsku. "Člověku musí rychle mysl přepnout. Nějaké síly to stálo, ale přiznám, že únavu jsem zatím moc necítil," řekl brankář.

Výkony na olympiádě můžou Francouze posunout do NHL. Do konce sezony ale má smlouvu v Rusku. "Kde nás čeká play off a na to se budu nejvíce soustředit. Co se bude odvíjet dál, nechám na příští sezonu," řekl. Přiznal však, že NHL je snem. "Pokud bych měl nějakou šanci se tam podívat, rád bych si to určitě zkusil."