Ilustrační foto - V ostravské Dolní oblasti Vítkovice organizátoři 15. července dokončovali přípravy areálu před zahájením festivalu Colours of Ostrava. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Pro návštěvníky festivalu Colours of Ostrava bude letos připravený výrazně zvětšený vstupní prostor, možnost vyměnit si vstupenky za festivalové pásky několik dní předem i jinde než v Ostravě nebo speciální doprava z nočních koncertů do okolních měst. Řadu novinek pořadatelé připravili i pro handicapované návštěvníky. Organizátoři festivalu to dnes řekli novinářům.

V loňském roce se v první den festivalu tvořily u vstupu velké fronty, odbavovací systém u hlavní brány zkolaboval a část návštěvníků nestihla některá vystoupení. Ředitelka festivalu Zlata Holušová řekla, že se z toho organizátoři snažili poučit a podstatně zvětšili brány a odbavovací prostory.

"Udělali jsme všechno, co je v našich silách, ale samozřejmě všechno záleží také na lidech, aby využili možnost si pro pásky přijít podstatně dřív. Opravdu není v silách nás odbavit naráz v jedné chvíli 40.000 lidí," řekla Holušová. Lidé si pro pásky mohou přijít už dva dny před začátkem festivalu, tedy od 16. července, do areálu festivalu v Ostravě, ale také do prodejen Baťa v centru Prahy a Brna a na ostravské hlavní vlakové nádraží.

U hlavního vstupu bude nově orientační LED systém, který bude návštěvníky navádět. "Budou tam hrát buskingové kapely, bude tam občerstvení, sociální zázemí, takže se snažíme to připravit, aby ten prostor byl co nejpříjemnější," řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Doplnil, že celý vstupní prostor se zvětší i díky tomu, že se přesune parkoviště, které bude nově u haly Ostravar Aréna.

Vylepšení budou připravena i pro zrakově či sluchově postižené návštěvníky, kterých chodí na Colours v průměru okolo 700. "Pro návštěvníky se zrakovým postižením jsme připravili hmatovou mapu areálu plus příručku v Braillově písmu a také jsme nechali vytvořit 3D model auly Gong pro nevidomé," řekla vedoucí projektu Colours bez bariér Katarína Kijonková.

Na festival chodí i neslyšící lidé, kteří jsou schopni vnímat hudbu pomocí vibrací. "Pro návštěvníky se sluchovým postižením jsme připravili tlumočení některých vybraných koncertů do uměleckého znakového jazyka," řekla Kijonková. Tlumočit bude přední specialistka na tlumočení Amber Galloway Galego, která bude také přednášet na doprovodném fóru Meltingpot.

Dopravní podnik Ostrava oproti loňsku ještě posílí noční spoje z Colours a ze stanice Ostrava střed pojedou speciální noční vlaky. Nově budou mít lidé i možnost koupit si přímo na festivalu místenku na speciální autobusy, které v noci pojedou do Frýdku-Místku, Havířova, Karviné nebo Orlové. Místenka bude stát 20 korun, což bude symbolický dar pro projekt Vozíme vás domů.

"My bychom za ty peníze rádi zajistili novou příležitost pro děti, které musely vyrůstat v dětském domově a v 18 letech musí začít nově někde bydlet. Takže jim chceme pomoci najít a vybavit bydlení," řekl generální ředitel společnosti Residomo, která autobusy platí, Jan Rafaj.

Festival Colours of Ostrava se uskuteční od 18. do 21. července v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic a na 21 venkovních i krytých scénách nabídne přes 350 programových bodů - koncertů, divadel, diskusí, filmů i výtvarných akcí. Mezi největšími hvězdami budou kapela N.E.R.D. nabízející kombinaci hip hopu, funky, rocku, R&B a elektroniky, norský producent, dýdžej a skladatel Kygo nebo britská zpěvačka Jessie J.