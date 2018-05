Český Krumlov - Při srážce osobních vlaků u Mříče na Českokrumlovsku bylo zraněno 14 lidí. Čtyři z nich jsou zraněni středně těžce, ostatní lehce. Novinářům to řekla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková. Mezi zraněnými byly i tři děti, zasahoval záchranářský vrtulník. Ve vlacích jelo přibližně 50 lidí a škoda na soupravách činí zhruba šest milionů korun. Nehodu pravděpodobně způsobil jeden ze strojvedoucích, který vjel na trať, i když neměl. ČTK to řekl mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Marek Illiaš.

Nehoda se stala na trati mezi Českými Budějovicemi a Černým Křížem před 9:00 v místě, kde je jednokolejný provoz. Cestující musejí využít náhradní autobusovou dopravu. Původní odhad na délku omezení byl přibližně do 15:00. Podle Illiaše se dá ale očekávat, že provoz bude obnoven později. "Musíme nejprve odstranit vlaky z kolejí a až pak zjistíme, na kolik je poškozena infrastruktura. Pokud by se jednalo o závažnější poškození, může jeho odstranění trvat v řádu dnů a ne hodin," řekl Illiaš. Dodal, že odhadovaná škoda šest milionů korun se týká pouze vlaků, není do ní započítána částka za poškození tratě.

Trať obsluhuje společnost GW train. Její generální ředitel Robert Krigar ČTK řekl, že neví, kdy bude provoz obnoven v plné míře. "Komplikace to pro nás je, ale jak budeme nasazovat vozidla, budeme řešit až v odpoledních hodinách," uvedl Krigar. Dodal, že momentálně musejí cestující využít náhradní autobusovou dopravu.

Spoje na trati využívají většinou turisté, kteří cestují z Českých Budějovic do Českého Krumlova nebo k lipenské přehradě nebo na Šumavu.

Čtyři zranění zůstávají v nemocnici

Čtyři lidé zůstávají po dnešní srážce vlaků u obce Mříč na Českokrumlovsku se středně těžkými zraněními v českobudějovické nemocnici. Hospitalizováni budou patrně nejméně do pátku. Nejvážnější újmu utrpěla mladá žena, kterou záchranáři ošetřili s podezřením na poranění hlavy a s podvrtnutou krční páteří. ČTK to řekla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková. Při srážce vlaků bylo zraněno 14 lidí.

"Nikdo nebyl ohrožený na životě, všichni byli stabilizovaní," uvedla Kafková. Další tři těžce zranění lidé měli podle ní poranění hlavy a krční páteře. "Všechna ostatní zranění byly spíš pohmožděniny z toho, jak cestující ve vlaku popadali," řekla. Kafková potvrdila, že mezi lehce zraněnými byly i tři děti předškolního věku.

Mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková uvedla, že čtyři hospitalizovaní zůstanou v péči lékařů zřejmě do pátku.