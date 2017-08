Brno - Karel Gott ozdobí svou účastí a hlasem rodinný festival LétoFest v Brně. Dále vystoupí Wanastowi Vjecy, Michal Hrůza nebo Marta Jandová. Jednodenní hudební akce se koná 19. srpna na stadionu za Lužánkami. ČTK dnes o programu informovala mluvčí pořádající agentury Monika Freibergová.

K dalším známým tvářím, které se na festivalu představí, patří zpěvák a skladatel Marek Ztracený nebo kapela Portless. "V čase mezi hlavními koncerty budou moci návštěvníci objevovat nové regionální kapely, které dostanou šanci vystoupit před početným publikem LétoFestu na druhém pódiu. V Brně to budou konkrétně Aeronaut, Gustavo Rojo, Like It, Denoi a Kelwin," řekl za pořadatele Petr Burian.

Areál festivalu se otevře po poledni. První kapela začne své vystoupení ve 13:00 a hudební produkce bude pokračovat do půlnoci. Ze série stejnojmenných festivalů v osmi městech se pouze v Brně objeví Karel Gott, a to před 17:00.

"Součástí doprovodného programu je dětský den, kde bude skákací hrad, dílničky, malování na obličej a tak dále. Dále tu budeme mít také grilovací koutek. Návštěvníci si za symbolickou cenu 50 korun koupí balíček surovin určených na gril a budou moci předvést své grilovací umění. Ti nejoriginálnější získají hodnotné ceny," uvedla Freibergová.

Série rodinných festivalů LétoFest se letos koná poprvé. Návštěvnost v Brně tak zatím pořadatelé nedokáží odhadnout. "V Pardubicích jsme měli návštěvnost kolem 2500 lidí. Trochu nám nepřálo počasí, což se na celkovém čísle projevilo. V Českých Budějovicích jsme měli něco málo přes 3000 návštěvníků," řekla Freibergová.

Vstupenky na brněnský LétoFest je možné do jednoho dne před akcí pořídit za 430 korun, na místě pak příchozí zaplatí necelou pětistovku.