Němčičky (Břeclavsko)/Vlčnov (Uherskohradištsko) - Zpěv mladíků a výskot šlehaných dívek se dnes ozýval z obcí na Břeclavsku. Některé dívky si obzvláště užily, krojovaná chasa je vyšlehala obřími žílami. V Němčičkách měli desetimetrovou, v Pavlovicích osmnáctimetrovou. Za doprovodu harmonikáře se dnes vydaly téměř dvě desítky mládenců na pomlázku po Vlčnově na Uherskohradišťsku. V jejich čele šel letošní král.

Více než deset krojovaných z němčické chasy obcházelo vybrané domy v obci od 9:00. "Vždy máme vytipovanou trasu po rodinách a holkách v chase. U každého chvilku zůstaneme, zazpíváme, popijeme a jdeme dál. Minulý rok jsme končili až někdy kolem 18:00," uvedl za chasu Zdeněk Hůlata. V Němčičkách letos mrskají s žílou upletenou z 32 prutů, která měří okolo deseti metrů. Musí ji nést hned několik mladíků. V sobotu ji pletlo sedm hodin vždy pět lidí, vystřídala se asi desítka pletačů. "Mrskat s ní moc nejde, ale alespoň symbolicky," pousmál se Hůlata.

Video: Na Břeclavsku mrskali s obřími žílami 02.04.2018, 14:20, autor: Šálek Václav, zdroj: ČTK/Video

V Němčičkách loni pletli šestnáctiprutovou, měřila přes 17 metrů. Veliká sice byla, rekordní ale ne, předloni se Němčičtí zapsali do knihy rekordů s pomlázkou dlouhou 66,66 metru, kterou 14 lidí pletlo šest hodin. Mladíci v Němčičkách ale nejsou jediní, kteří umí uplést obří pomlázky. Například v Pavlovicích letos upletli pomlázku dlouhou 18,5 metru, oproti němčické je ale dvanáctiprutová. V Pavlovicích se letos vydala mrskat asi desítka krojovaných.

Obdobně je tomu i ve Staré Břeclavi. "Měli jsme sraz už v 7:00 u kapličky, abychom to všechno stihli obejít. Končit stejně budeme ale asi až někdy kolem 18:00, dřív to nevychází," uvedl za tamní chasu Tomáš Ptáčník. Podle něj je dobře, že na kroje se nezapomíná a že tradice je stále živá. "Alespoň se o to snažíme. A mladí do těch krojů jdou, letos jich máme pět nových. Těm se říká kaštánci," uvedl Ptáčník.

Ve Vlčnově obcházel děvčata s pomlázkou král s mládenci

Za doprovodu harmonikáře se dnes vydaly téměř dvě desítky mládenců na pomlázku po Vlčnově na Uherskohradišťsku. V jejich čele šel desetiletý letošní vlčnovský král Martin Darek Franta. Chlapci si na cestu oblékli tradiční vlčnovské kroje a v krojích je vítala i samotná děvčata, na které vytahovali tatary ze svých bot. Na pomlázku se rodiny ve Vlčnově pečlivě připravují, mládence dnes hostili vyhlášenými vlčnovskými koláči, ale i řízky či chlebíčky.

Video: Ve Vlčnově obcházel děvčata král 02.04.2018, 14:20, autor: Dalibor Glück, zdroj: ČTK

Svobodní mládenci, takzvaní legrúti, si svého krále vyzvedli u něj doma hned v ranních hodinách. Velikonoce pro "královskou rodinu" znamenaly velké přípravy. "Ročník má letos 16 chlapců. My jsme měli krále už před pěti lety, takže přišli i chlapci, co chodili a jezdili tehdy s naším prvním králem. Byl to u nás pěkný fičák," řekla dnes ČTK s úsměvem maminka krále Kristýna Frantová. Před obchůzkou se tak mládenci posilnili koláčky, vdolky, zákusky a nechyběla hlavně ani slivovice a víno.

Král, který před několika dny oslavil desáté narozeniny, vyrazil na pomlázku s mládenci v chlapeckém kroji s modrými kalhotami, bílou košilí, květovaným páskem a vysokými botami. Svátečně vystrojeni byli také jeho rodiče. Do ulic Vlčnova za děvčaty, většinou spolužačkami legrútů, vyrazil také harmonikář, takže se po cestě zpívalo. Svobodní mládenci si k děvčatům nesli na ramenou třímetrový tatar a ve vysokých botách měl každý z nich schovaný svůj malý. Na každém zastavení je čekalo bohaté pohoštění.

Letošní vlčnovský král Martin Darek Franta se poprvé představil na konci ledna, kdy byl na ramenou členů své krojované družiny přinesen do zaplněného sálu tamního kulturního domu. Král s družinou zažije po Velikonocích i stavění máje. Vrcholem ale bude poslední květnový víkend a Jízda králů, na kterou do Vlčnova každoročně přijíždějí desetitisíce lidí ze širokého okolí i zahraničí. Král pojede v čele průvodu na koni oblečený v ženském kroji a růží v ústech.