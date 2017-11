Bedřichov (Jablonecko) - Na běžky do Jizerských hor vyrazili v minulých dnech první nadšenci, i když se stopy ještě neupravují. Vhodné podmínky jsou hlavně v okolí Jizerky. Se staršími běžkami se dá vyjet i od Šámalovy chaty na Nové louce. ČTK o podmínkách v horách informovala bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Zuzana Kocumová, která tradičně bývá mezi prvními ve stopě.

"S omezením se dá objet nějaké kolečko, kde nejsou nebezpečné sjezdy. Zatím je to bez tvrdého podkladu, a je tak riziko zahranit nebo zaplužit," uvedla Kocumová. Doporučuje používat klasický styl.

Podle ní je znát každý výškový metr. U Šámalovy chaty je pět až deset centimetrů, ve vyšších polohách kolem 15 centimetrů. Ve směru z Šamalovy chaty jsou podle ní dobré podmínky pro běžkaře už od Hřebínku. "Můžete si lyžařskou procházkou dojít i třeba na Knajpu nebo až na Smědavu a dál na Jizerku," uvedla Kocumová. Na běžky vyrazila v neděli i pondělí, na lyžích potkala zatím jen několik lidí. "Stopa je taková, kterou si vyšlápnete. Je to trochu podobné lyžování jako na kolečkových lyžích, kdy pícháte hůlkami do asfaltu. Akorát, že jedete po bílém a stromy jsou bílé. Už to vypadá jako v zimě," dodala.

O lyžařské stopy na magistrále se dlouhodobě stará Jizerská o.p.s., obvykle je začíná upravovat v průběhu prosince. Podle ředitelky společnosti Radky Davidové je sněhu v Jizerských horách zatím málo. "Se strojní úpravou ještě nemůžeme začít," uvedla Davidová. S úpravou magistrály podle ní začínají až po schválení ze strany Lesů ČR, Povodí Labe a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. "Většinou respektujeme pravidlo 40 centimetrů sněhového podkladu," dodala. Lidem, kteří se rozhodnou vyrazit na běžky už nyní, doporučuje opatrnost. V některých lokalitách se ještě těží dřevo a pokračují další lesnické práce.