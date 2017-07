Benátky - Benátský filmový festival, jehož 74. ročník začne 30. srpna, i tentokrát představí řadu snímků aspirujících na Oscary od špičkových režisérů, včetně George Clooneyho, Darrena Aronofskyho a Guillerma del Tora. Informoval o tom dnes list Hollywood Reporter s odvoláním na ředitele festivalu Alberta Barberu.

Letošní přehlídku soutěžních snímků otevře satira Alexandera Payna Downsizing (Zmenšování) s Mattem Damonem v hlavní roli. Před porotou, které bude předsedat Anette Beningová, se bude o hlavní cenu Zlatého lva ucházet 21 filmů ve světové premiéře.

Čínský umělec a lidskoprávní aktivista Aj Wej-wej vstoupí do soutěže se svým dokumentem o uprchlické krizi Human Flow (Lidský proud). Darren Aronofsky, který předsedal Benátskému filmovému festivalu v roce 2011, tu představí netrpělivě očekávaný horor matka!, v němž hrají Jennifer Lawrenceová, Javier Bardem a Ed Harris.

Damon se na festivalu objeví také ve filmu George Clooneyho Suburbicon: Temné předměstí, k němuž napsal Clooney scénář společně s bratry Coenovými. Hrají v něm také oblíbení herci bratrů Coenových - Julianne Mooreová, Oscar Isaac a Josh Brolin.

Guillermo del Toro na festival přijede s fantasy dramatem The Shape of Water (Tvar vody) s Michaelem Shannonem, Sally Hawkinsovou a Octavií Spencerovou.

Jako další se představí například temná komedie Martina McDonagha Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tři billboardy před Ebbingem v Missouri) s Woodym Harrelsonem, Peterem Dinklagem a Frances McDormandovou, anebo náboženský thriller First Reformed (První reformovaní) Paula Schradera s Ethanem Hawkem a Amandou Seyfriedovou.

Mimo soutěžní přehlídku bude festival pokračovat ve vztazích s Netflixem světovou premiérou filmu Our Souls at Night (Naše duše v noci) a čestné Zlaté lvy dostanou hvězdy snímku Robert Redford a Jane Fondová.

Netflix také v Benátkách v premiéře představí svou první italskou produkci, moderní mafiánskou ságu Suburra. A promítat bude také sérii Errola Morrise Wormwood (Žížalov) s Peterem Sarsgaardem a Molly Parkerovou.