Na výstavišti v Lysé nad Labem na Nymbursku začala 10. listopadu 22. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství Autosalon Kola 2017. Potrvá do 12. listopadu.

Na výstavišti v Lysé nad Labem na Nymbursku začala 10. listopadu 22. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství Autosalon Kola 2017. Potrvá do 12. listopadu. ČTK/Šimánek Vít

Lysá nad Labem (Nymbursko) - Na autosalonu v Lysé nad Labem na Nymbursku, který trvá ode dneška do neděle, se v drtivé většině prezentují automobily s klasickým benzinovým nebo naftovým pohonem. Ačkoliv odborníci vidí budoucnost například v hybridních nebo elektrických motorech, na autosalonu jsou tyto vozy spíše v pozadí.

Nejviditelnější je v Lysé mezi hybridními automobily značka Toyota, která zde prezentuje pouze hybridní vozy, a to Yaris, Auris a CH-R. Další hybrid představuje návštěvníkům v dealerském zastoupení automobilka Hyundai, která na trh uvedla novinku Ioniq. Vyrábí se ve třech provedeních, a to s hybridním, elektrickým nebo takzvaným plug-in hybridním pohonem. Plug-in hybrid umožňuje dobíjet baterii z externího zdroje elektrické energie, například ze zásuvky, zatímco klasický hybrid toto neumí.

Příští rok by ale auta s alternativním pohonem měly být na veletrhu v Lysé viditelnější. "Příští rok by tu u Škodovky měl být například nějaký automobilový speciál, který by měl být představen jako vůz s alternativním pohonem," řekl ČTK ředitel výstaviště v Lysé nad Labem Ondřej Matouš. Letos dal dealer zastupující značku Škoda největší prostor novince Karoq, která se začala oficiálně prodávat v říjnu.

Největší novinkou veletrhu je podle Matouše nový Volkswagen Polo, který má podle něj v Lysé autosalonovou premiéru v České republice. Nové Polo si mohou zájemci koupit již od 292.900 korun, za což dostanou jednolitrový benzinový motor a pětistupňovou manuální převodovkou. Ve výbavě pak je manuální klimatizace, systém start/stop, rádio s dotykovým displejem nebo loketní opěrka.

K vidění jsou také finalisté soutěže Auto roku 2018, na autosalonu se prezentuje také policie, která vystavuje současná i historická služební vozidla. Výrobce nákladních vozidel zastupuje v Lysé česká Avia.

Návštěvnost 22. ročníku autosalonu odhaduje Matouš na 15.000 lidí, nejvíce jich podle něj přijde v sobotu. Oproti loňskému roku čeká výstaviště o trochu vyšší návštěvnost díky doprovodnému programu, v němž je například autogramiáda motocyklových závodníků.

Autosalon doprovází také výstava Tuning show 2017, kde na návštěvníky čekají speciálně upravená auta, která se pravidelně zúčastňují tuzemských i zahraničních soutěží. K vidění jsou také speciály upravené na drifty nebo sprinty.

Autosalon v Lysé nad Labem se koná do neděle, každý den je otevřeno od 9:00 do 17:00. Vstupné pro dospělé stojí 80 korun, důchodci, studenti a zdravotně a tělesně postižení zaplatí 60 korun. Děti mají vstup zdarma.

Jaroslav Beneš kš