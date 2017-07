Právě zveřejněno

Praha - Na atletické mistrovství světa, které začne 4. srpna v Londýně, pojede také oštěpař Jaroslav Jílek. Pozvala ho mezinárodní federace IAAF a svaz dnes jeho účast potvrdil. Česká nominace se tak rozšířila na 24 jmen. Aktuálně jsou v ní tři oštěpaři. Díky splněnému A limitu už byli nominováni Jakub Vadlejch a Petr Frydrych.

Jílek za přísnějším svazovým kritériem zaostal o 26 centimetrů, na červnové Zlaté tretře v Ostravě hodil 82,74 metru. V letošních světových tabulkách ho tento výkon řadí na 28. příčku. Splněný B limit má také mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý, který je letos výkonem 82,29 na 32. místě na světě.

Z atletů se splněným A limitem už před schvalováním nominace vypadl z týmu kvůli zranění lokte desetibojař Jiří Sýkora. Otazník se také vznáší nad účastí překážkářky Denisy Rosolové, která kvůli problémům se zadním stehenním svalem v úterý nedokončila dvoustovku na mítinku v Táboře. "Dnes absolvuji vyšetření a budu doufat, že to byla jen křeč a do mistrovství světa se dám dohromady. Je to škoda, běhá se mi zase dobře," uvedla na facebooku. Rozběhy na 400 metrů překážek žen jsou v Londýně na programu 7. srpna.